Na última temporada 3 e 4, obtenha uma atualização promissora antes da renovação

Com o longo 2ª temporada de O último de nós Perto da data de lançamento, os criadores do programa saíram para compartilhar suas opiniões sobre a possibilidade de Temporada 3 e entregas futuras na franquia. O capítulo de estréia da série foi realizado em janeiro de 2023 e instantaneamente obteve críticas favoráveis ​​e críticas de público igualmente. Com uma edição de monitoramento agora no horizonte, os showrunners de Neil Druckmann e Craig Mazin lançaram luz sobre como a terceira temporada passada poderia funcionar.

A última temporada da terceira temporada e além dos showrunners

Em uma discussão recente, os criadores do programa confirmaram que a adaptação do aclamado videogame Naughty Dog poderia gerar mais de três temporadas.

Enquanto conversava com Entretenimento semanal No futuro da última série dos Estados Unidos, Craig Mazin declarou: “Eu acho que é bem provável que nossa história se espalhe além de uma temporada 3. Quão longe? Eu não posso dizer. E isso não significa que não lá não está lá São outras histórias que podem ser contadas, mas essa história é a que Neil e eu estamos contando.

Neil Druckmann ecoou os sentimentos de seu parceiro criativo, confirmando que eles têm uma idéia geral sobre como eles querem abordar o último de nós além das temporadas 2 e 3. “Temos um plano”, disse o cão Naughty da criatividade. “Sabemos o que devemos fazer no futuro, mas não podíamos dizer a ele neste momento exatamente quantos episódios ou quantas estações levariam lá”.

A última temporada da segunda dos Estados Unidos está atualmente a caminho de chegar às telas pequenas em algum momento de abril de 2025. A edição cobrirá peças do jogo da sequência, com Mazin e Druckmann aparentemente tendo um plano de várias temporada para a parte da peça Ii. Apesar de seus comentários encorajadores, a HBO ainda não renovou oficialmente o último de nós para a terceira temporada.

Com base na série de videogames de mesmo nome, a série dramática pós-apocalíptica gira em torno das aventuras de Joel, que une forças com uma garota, Ellie, enquanto a dupla tenta atravessar uma pandemia de fungos.