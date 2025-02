Naac instou a tomar medidas estritas contra as universidades de engenharia de erros em Andhra Pradesh

Alegando uma violação séria dos padrões de certas universidades de engenharia, os membros da Associação de Funcionários Técnicos e Profissionais da Andhra Pradesh (APTPIEA) funcionários apelaram ao Conselho Nacional de Avaliação e Acreditação (NAAC) para inspecionar essas instituições e iniciar ações estritas contra erros.

Em uma carta endereçada ao presidente da NAAC, Anil D. Sahasrabudhe, presidente da Associação, MV Bramhanda Reddy, disse que houve inúmeras queixas contra certas universidades de engenharia que trabalharam em violação dos padrões estabelecidos por todos os cursos de educação técnica de Índia (AICTE) e NAAC.

Ele disse que o Universal College of Engineering and Technology, o Instituto de Ciência e Tecnologia de Newton e a AM Reddy College of Engineering, todos no distrito de Guntur, eram algumas das instituições que enfrentaram acusações de não manutenção do relacionamento professor-aluno, falta de equipes de laboratório adequado. e infraestrutura e recorra a poucas práticas éticas, como conceder assistência gratuita aos alunos sem avaliação adequada.

Ele disse que o M. Koti Reddy, que atuou como diretor da Universal College of Engineering and Technology, estava perseguindo simultaneamente o curso regular da M. Tech. “Existem outras acusações sérias sobre a autenticidade de seu título de doutorado”, disse Bramhanand Reddy.

Ele disse que, apesar de várias queixas de Aicte e as responsáveis ​​por Jntu-Kakinaada, até agora, foram tomadas medidas.

Ele instou a NAAC a realizar inspeções dessas universidades e interromper as irregularidades.