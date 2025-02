A Noruega postou Silver Dania depois de encontrar qualquer evidência que a associe a um dano recente ao cabo no Mar Báltico

A polícia norueguesa divulgou um navio cheio de russo depois de encontrar qualquer evidência que o associe a um dano recente ao cabo óptico da fibra submarina que conecta a Letônia e a Suécia.

A Silver Dania, de propriedade da Noruega, que opera entre São Petersburgo e o porto de Murmansk, no norte da Rússia, foi detida na noite de quinta -feira, depois que as autoridades letões e um veredicto da corte local.

A polícia norueguesa disse que o navio, acompanhado pelo porto norte de Tromso, poderia danificar a conexão óptica crítica pertencente aos emissores do Estado da Letônia e conectar a nação Báltica e a ilha sueca de Gotland. Acrescentou que a implementação da lei “Realizando cirurgia a bordo para pesquisar, realizar entrevistas e evidências seguras”.













No entanto, menos de um dia depois, a polícia afirmou que Silver Dania “Eu poderei deixar Tromso na sexta à noite.” Eles acrescentaram que a investigação continuaria, “Não estabelecidas descobertas que conectam o navio à lei”, e a tripulação colaborou.

O caso de sabotagem a cabo é o mais recente de uma série de incidentes que incluem danos à infraestrutura crítica no Mar Báltico, com especulações de que a Rússia poderia desempenhar um papel. Mas, além de qualquer evidência, as autoridades ocidentais se abstiveram de nivelar as acusações diretas.

O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou alegações sobre o envolvimento de Moscou. “É bastante absurdo continuar culpando a Rússia por todos sem motivo”.

O Washington Post, citando as fontes de inteligência ocidental, informou no início deste mês que os danos à infraestrutura do mar Báltico provavelmente foram derivados de acidentes marítimos envolvendo navios mal conservados e tripulações inexperientes, não sabotagem intencional.

A OTAN lançou uma missão chamada “Guarda Báltica” Melhore a supervisão e a proteção da infraestrutura submarina crítica na área e resolva as preocupações sobre a possível sabotagem.