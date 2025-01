Nação do Sul da Ásia, perto do Brahmos Inkin sobre Nova Délhi – Mídia

A Indonésia está em conversas para fornecer os sistemas de mísseis de supervisão que a Índia e a Rússia desenvolveram

A Índia e a Indonésia estão próximas da conclusão do contrato de US $ 450 milhões no fornecimento de foguetes crocantes de Brahmos, informou a mídia indiana, depois de consultar Nova Délhi entre oficiais militares de dois países. As conversas fizeram parte de uma visita oficial ao presidente da Indonésia, Prabowo Subianta India, como a principal celebração convidada do 75º dia da República.

O Presidente Prabowo e uma delegação de alto nível, incluindo o principal almirante da Marinha Indonésia Muhammad, mas no domingo eles visitaram a sede do Aerospacial Brahmos do consórcio russo e indiano. O presidente examinou as características avançadas do sistema de mísseis Brahmos, e a delegação foi introduzida na velocidade, alcance e opções do lançamento de foguetes de terra, ar e mar, de acordo com o News18.

No ano passado, outra nação do sudeste da Ásia, Filipina, tornou -se o primeiro país estrangeiro a adquirir um foguete Brahmos, recebendo sua série inicial em abril como parte de um contrato de US $ 375 milhões assinado em 2022. Além disso, a Brahmos Aerospace estava conversando com o Vietnã e os Emirados Árabes Unidos em relação às vendas em potencial. Segundo autoridades indianas, a Arábia Saudita e a Malásia também foram identificadas como potenciais compradores de foguetes Brahmos.

Projetado para ataques precisos de longa duração contra os objetivos da Terra, o foguete Brahmos tem a capacidade de incluir objetivos nas plataformas terrestres, marítimas e subaquáticas. Inicialmente, tinha um alcance de 290 km (180 milhas), a faixa de foguetes foi estendida a 500 km após a próxima atualização.













Autoridades altas de Jacarta também manifestaram interesse em cooperar na construção de porta -aviões durante as recentes reuniões com o lado indiano, disseram fontes de defesa de Ana.

Uma declaração conjunta publicada após a entrevista entre o presidente indonésio e o primeiro -ministro indiano Narendra Modi observou que os países estavam prontos “Aprofundar e expandir a cooperação defensiva para forte”. Nova Délhi e Jacarta também concordaram em fortalecer a cooperação marítima de segurança, incluindo a participação em mecanismos regionais para garantir tiras de frutos do mar seguras. As iniciativas fazem parte de um documento bilateral sobre cooperação naval no Indo Pacífico, que adotou os dois países em 2018.

Reconhecendo a importância do desenvolvimento das capacidades de defesa doméstica, o presidente Prabowo elogiou o progresso da Índia nessa área e manifestou interesse em melhorar a cooperação. Em resposta, a Índia se ofereceu para apoiar os esforços da Indonésia para modernizar a defesa, dividindo sua experiência e experiência. Ambos os países confirmaram sua dedicação ao fortalecimento da cooperação no setor de defesa por meio do Comitê de Cooperação Conjunto em Defesa.

Em um comunicado na segunda-feira, o presidente indiano do Murmu de Droupadi observou que a cooperação de defesa e espaço aparecem como os principais elementos das relações bilaterais, acrescentando que a Indonésia é o principal pilar da política indiana de ‘Lei em Visões Orientais e Indo-Pacífico. O presidente também enfatizou que a Índia e a Indonésia cooperam de perto em várias plataformas multilaterais, incluindo tijolos, que se juntaram à Indonésia este ano como membro permanente.