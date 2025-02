A cena dos guerrilheiros urbanos no centro histórico de Sofia, depois que alguns dos expoentes do verdadeiro búlgaro, ao contrário do euro, lançaram Molotov, ovos e cores contra a sede da Comissão Europeia, causando distúrbios violentos e caos na capital dos Balcães.

A equipe de Bruxelas foi literalmente vandalizada durante um evento organizado por um Partido Nacionalista Philosh-Russiano Vasrazhdane (“Renaissance”), o terceiro poder político no Parlamento. Manifestantes, vários milhares, marcaram “renúncia” e “não no euro”, exceto que eles incendiaram a bandeira da União Europeia e queimaram simbolicamente alguns fantoches que reproduziam as características do comissário europeu Valdis Dombrovskis, presidente da Ecb Christine Lagarde e Paschal Donhoe Progresso e supervisionar o processo de introdução no acordo da Bulgária a única moeda.

10 policiais ficaram feridos durante os distúrbios e seis manifestantes foram presos. Bressses foi expresso pelo presidente da comunidade de Ursula von der Leyen, que falou de “cenas ultrajantes” em X e lembrou que “nós” exercitaríamos o direito de se manifestar de uma maneira pacífica “e que” violência e vandalismo nunca são uma resposta “. Para o presidente do Parlamento da UE, Robert Metsola, esses são episódios “vergonhosos e inaceitáveis”. O governo de Sofia condenou os tumultos na praça.

“O direito democrático de protestar não inclui agressão, destruição de bens públicos e ataques a policiais. . Em 2023, o Partido Vasrazhdane introduziu mais de 600.000 assinaturas de cidadãos búlgaros para chamar o referendo do euro, mas o Parlamento rejeitou a solicitação, de acordo com a Constituição na presença de 500.000 assinaturas, indireta ao referendo indireto. O líder do partido de Vazrazhdane, Kostadin Kostadoninov, ameaçou que o acesso ao parlamento seria bloqueado se os governantes não respeitassem o pedido de um referendo sobre a preservação do leão búlgaro.

