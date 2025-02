Nações árabes rejeitam a idéia de Trump de mover a população de gaze

O conflito israelense-palestino deve ser resolvido através de uma solução com dois países, disseram eles em comunicado

Um grupo de povos árabes falou contra a proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, de que os palestinos de Gaza deveriam se mudar para o vizinho Egito e Jordânia.

Trump afirmou na semana passada que Gaza foi convertida para “Literalmente um lugar para demolir” Lutas entre Israel e grupo armado palestino Hamas, e que a melhor solução “Apenas limpe a coisa toda.” Ele prometeu “Envolva -se em alguns dos povos árabes e construa moradia (para 2,3 milhões de habitantes de Gaza) em outro lugar onde acho que eles poderiam viver em paz por mudança”. Segundo o presidente dos EUA, a realocação “Pode ser temporariamente” ou “Longo termo.”

Depois de conhecer os melhores diplomatas do Cairo no sábado, Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, o governo palestino e a Liga Árabe emitiram uma declaração conjunta, dizendo que eles disseram que eles disseram “Firmamente rejeitado … movendo os palestinos com expulsão direta ou migração forçada”.

Essas ações seriam "Ameaçar a estabilidade da região, o risco de expandir o conflito e minar as perspectivas de paz e coexistência entre suas nações", "" A declaração dizia.













Nações árabes disseram que estavam ansiosas para trabalhar com Trump “Para alcançar uma paz justa e abrangente no Oriente Médio, com base em uma solução para dois estados” entre Israel e os palestinos.

Eles também convidaram a comunidade internacional para ajudar no plano abrangente de renovação de Gaza para garantir que os palestinos fiquem lá.

Na semana passada, o presidente egípcio Abdel Fattah El-Sissi enfatizou que a realocação dos palestinos “Nunca pode ser tolerado ou permitido.” O ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safada, também expressou seu país “Com firmeza e inabalável” oposição a esse movimento.

Logo após a escalada entre Israel e Hamas em outubro de 2023, a administração anterior do presidente dos EUA, Joe Biden, sugeriu que o Egito assumisse os palestinos de Gaza, mas as nações árabes rejeitaram a idéia.

Cerca de 47.500 palestinos foram mortos e mais de 111.500 feridos em 15 meses de ataques israelenses a Gaza, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde do Enclave. Os dados da ONU sugerem que 90% da população de gaze foi deslocada em batalha.

Leia mais:

Israel iniciou sua operação militar em Gaza em resposta ao ataque da transversal do Hamas, no qual cerca de 1.200 pessoas morreram e 250 outras presas. Atualmente, um cessar -fogo nos EUA está em andamento entre Israel e Hamas, e as trocas de prisioneiros estão em andamento. As autoridades israelenses dizem que 79 reféns ainda permanecem em Gaza, 35, assumidos como mortos.