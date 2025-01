Nadda preside o comitê eleitoral do BJP e se reúne em Delhi antes das eleições para a assembleia

À medida que as datas das eleições para a assembleia se aproximam em Delhi, o presidente do Partido Bharatiya Janata (BJP), JP Nadda, presidiu na quinta-feira uma reunião com trabalhadores do partido no escritório do partido na capital nacional.

A primeira reunião do comitê de gestão eleitoral da unidade Delhi BJP compreende 23 dignitários.

Em breve, o BJP realizará a sua segunda reunião para discutir a sua estratégia antes das eleições para a assembleia de Deli, marcadas para 5 de Fevereiro, onde os 43 departamentos do comité de gestão eleitoral de 56 pessoas se dedicarão às deliberações. Na reunião, os convocadores e milhões de membros das comissões em questão darão conta do trabalho realizado pelas 43 comissões.

O esquema de funcionamento destes comités também será decidido. Os comitês foram formados para supervisionar vários aspectos das eleições em Delhi, como gerenciamento de estandes, mídias sociais, anúncios, etc. Eles devem fornecer feedback sobre o mesmo durante essas reuniões.

O BJP está a preparar-se para disputar as eleições e JP Nadda oferecerá orientações sobre o caminho a seguir. Na primeira metade da reunião, JP Nadda se reunirá com membros do grupo principal do BJP de Delhi, seguido de uma reunião com os comitês de gestão eleitoral do BJP de Delhi, disseram fontes.

Os comitês de gestão eleitoral do BJP de Delhi se reúnem regularmente em intervalos, com o chefe do BJP de Delhi, Virendra Sachdeva, presidindo as reuniões de revisão. Com a aproximação das eleições em Delhi, o Sr. Nadda analisará o progresso e compartilhará o mantra do sucesso com os membros.

As eleições para a assembleia de Deli serão realizadas numa única fase no dia 5 de fevereiro, enquanto a contagem dos votos terá lugar no dia 8 de fevereiro. A última data para envio de candidaturas é 17 de janeiro. A data para análise das nomeações é 18 de janeiro. A última data para desistência da candidatura é 20 de janeiro.

A atual AAP, que venceu os dois mandatos anteriores com enormes margens (67 e 62 dos 70 assentos), enfrenta um difícil desafio em duas frentes contra o BJP e o Congresso e buscará um quarto mandato mostrando seu “desempenho” nas áreas educação e saúde, bem como a infinidade de planos de bem-estar. t

O Congresso, que esteve no poder durante 15 anos consecutivos em Deli, sofreu reveses nas duas últimas eleições legislativas e não conseguiu ganhar nenhum assento, enquanto o BJP conquistou apenas oito assentos.