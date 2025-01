Nainggolalan preso na Bélgica por tráfico de drogas

O jogador de futebol belga Radja Nainggolan foi preso na Bélgica por tráfico de drogas. O promotor de Bruxelas relata isso.

O acusado por um ex -meio -campista de Cagliari, Roma e Inter é o tráfico internacional de drogas.

Enquanto trinta buscas foram feitas entre Antuérpia e Bruxelas. Segundo relatos da mídia local, o jogador de futebol está atualmente interrogado.

Nanggolan, que estava livre de acusação na semana passada, encontrou uma equipe em Loken-Temse, o clube belga da Serie B em Lohen-Temse.

No fim de semana, um meio -campista, uma ex -seleção belga, comemorou, assim como Roma e Cagliari (e ex inter), sua estréia com um gol espetacular que marcou diretamente na esquina.

Um bom começo foi interrompido esta manhã: espera -se que sua ausência tenha levantado questões da equipe até que o relatório da prisão fosse levado pelas Crônicas.

“A prisão de Nainggolana faz parte de uma investigação mais ampla do crime organizado focado na distribuição de cocaína na Bélgica”, ele disse que o escritório do promotor federal sugere que “nenhuma informação adicional será fornecida de acordo com a inocência”.

Investigação, especificada pelo promotor de Bruxelas Julien Moinil, “é baseada em supostas importações de cocaína da América Latina para a Europa através do porto de Antuérpia e distribuição na Bélgica

O advogado Radja Nainggolana, ME Omar Souidi, acaba de anunciar que seu cliente negou qualquer envolvimento de acusações de tráfico de drogas.

Radja Nainggolan foi interrogado nos escritórios da polícia forense em Bruxelas na presença de seu advogado.

“Agora estamos esperando que meu cliente seja apresentado perante o investigador”, disse Signor à imprensa belga.

