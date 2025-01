Namakkal DCDRC ordena que empresa automobilística forneça novos veículos ao cliente

A Comissão de Reparação de Disputas de Consumo do Distrito de Namakkal (DCDRC) ordenou que uma montadora fornecesse um carro novo com uma compensação de ₹ 3 lakh a um cliente pela venda de um carro com defeitos de fabricação.

AG Saravanakumar (43), um residente de Thottiyapatti perto de Rasipuram, comprou um carro novo pagando ₹ 20,03 lakh em um showroom em Namakkal em outubro de 2020. Mas dentro de um mês, a pintura do carro começou a desbotar. Ele se aproximou do showroom e foi instruído a entregar o carro em um centro de serviços em Salem. Após um mês de serviço, o carro foi devolvido ao cliente, mas o problema de pintura continuou. Ele então exigiu que a concessionária lhe fornecesse um carro novo, mas a empresa recusou.

Ele abriu um processo contra a montadora e a concessionária Namakkal DCDRC. Investigando o caso, o Comissário da DCDRC V. Ramaraj orientou a fabricante de automóveis a fornecer um carro novo ao cliente ou a devolver o dinheiro que ele pagou pelo carro com juros de 9% calculados a partir da data do pagamento efetuado. Por causar agonia mental, a montadora deve conceder uma indenização de ₹ 3 lakh ao cliente dentro de quatro semanas, acrescentou o DCDRC em seu despacho.