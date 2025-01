Não apenas 1, a polícia confirma 2 funcionários da TNI envolvidos no tiroteio contra o chefe da locadora de automóveis na área de pedágio de Tangerang

Tangerang, AO VIVO – A Polícia Municipal de Tangerang (Polresta), Polícia de Banten, confirmou que não apenas um funcionário da TNI AL, mas dois funcionários da TNI AL estiveram envolvidos no caso de tiroteio que matou o chefe de aluguer de carros na área de descanso KM 45, Tangerang-Merak Estrada com pedágio, Jayanti. , Regência de Tangerang, Banten.

Leia também: A polícia de Cinangka diz que a vítima não tem documentos, aluga o filho do chefe: mostramos a ele BPKB, STNK e uma chave reserva

Esses dois indivíduos estão atualmente sob processo judicial pela Polícia Militar Naval (Puspomal).

“Mais dois são suspeitos de serem membros do TNI. Coordenámos com Puspomal, que irá tratar do processo de investigação adicional”, disse o Chefe de Relações Públicas da Polícia de Tangerang, Ipda Purbawa, citado pela Antara.

Leia também: Os tiroteios são desenfreados, o Ministro dos Direitos Humanos, Pigai, pede uma avaliação completa do uso de armas

O caso começou com um trágico incidente ocorrido na madrugada de quinta-feira, 2 de janeiro de 2024, quando ocorreu um tiroteio na Área de Repouso do KM 45 que deixou duas pessoas como vítimas.

 Ilyas Abdurrahman, um locatário que foi morto a tiros na área de pedágio de Tangerang-Merak.

Leia também: Histórias infantis, desde o gerente da locadora que levou um tiro na área de descanso da rodovia até a expressão do rosto do locatário

Uma das vítimas, com as iniciais IAR, proprietária de um veículo alugado, foi declarada morta após levar um tiro no peito.

Além de lidar com o envolvimento de pessoal do TNI, a polícia de Tangerang também nomeou Ajat Supriatna, aliás AS (32), o locatário do carro da vítima, como suspeito. Ajat é suspeito de estar envolvido no desvio de veículos alugados pertencentes ao IAR.

“Ajat Supriatna foi oficialmente apontado como suspeito. Ele é suspeito de desviar o veículo da vítima”, explicou Purbawa.

Além de Ajat, a polícia também prendeu outro autor do crime com as iniciais I, suspeito de ter ajudado na tentativa de desfalque do carro alugado. As prisões de Ajat e de mim ocorreram na área de Pandeglang, em Banten, um dia após o incidente.

“Mais uma coisa, iniciais I. Ele não estava no local no momento do tiroteio, mas os resultados da investigação revelaram que eu estava envolvido no planejamento do desvio do veículo”, acrescentou Purbawa.

Detenção de pessoal do TNI por Puspomal

Depois de prender Ajat e a mim, a polícia coordenou imediatamente com Puspomal sobre o alegado envolvimento de dois membros da Marinha Indonésia neste caso.

O comandante do Centro de Polícia Militar da Marinha da Indonésia (Danpuspomal), major-general Yusri Nuryanto, confirmou que os dois perpetradores foram presos por Puspomal.

“O autor do crime foi detido em Puspomal”, disse o major-general Yusri quando questionado sobre informações sobre o caso.

No entanto, Yusri não explicou detalhadamente a cronologia das detenções ou as identidades dos dois perpetradores.

Seu partido também não revelou o motivo do tiroteio que levou à morte do patrão da locadora.

Quatro autores foram presos

Até agora, um total de quatro perpetradores foram presos em conexão com o caso do tiroteio na área de descanso KM 45. São eles Ajat Supriatna, I, e dois membros da Marinha da Indonésia que estão atualmente sob investigação por Puspomal.

Este incidente recebeu ampla atenção do público, considerando o envolvimento de policiais em casos criminais graves. Espera-se que a polícia e Puspomal possam investigar a fundo o caso e revelar o motivo do tiroteio.

O caso da morte de um locatário que tentava levar seu veículo se junta a uma longa lista. Agora a atenção está focada no processo legal em curso, tanto por parte das instituições policiais como militares.