Não, Aubrey Plaza não apareceu no Globo de Ouro de 2025

me perguntando por que Praça Aubrey não apareceu em Globo de Ouro 2025? A atriz estava originalmente programada para entregar um prêmio no evento repleto de estrelas, mas sua ausência repentina deixou os fãs especulando. O motivo logo ficou claro: uma perda trágica atingiu Plaza poucos dias antes da cerimônia.

Isso é tudo que você precisa saber.

Aubrey Plaza esteve no Globo de Ouro de 2025 e se apresentou?

Aubrey Plaza não compareceu ao Globo de Ouro de 2025, embora estivesse programada para aparecer no evento. A ausência de Plaza ocorreu após a morte de seu marido, o cineasta Jeff Baena, falecido em 3 de janeiro, aos 47 anos. O casal estava junto há mais de uma década e se casou em 2021. Baena era conhecido por dirigir filmes como Life After Beth. e Garota Cavalo.

Os serviços de emergência confirmaram a morte de Baena como suicídio após chegar em sua casa em Los Angeles. Após a notícia de sua morte, Plaza retirou-se do Globo de Ouro, onde os organizadores haviam programado para ela entregar um prêmio. As autoridades não esclareceram qual prêmio ele entregaria ou quem ocupou seu lugar durante a cerimônia.

Durante o evento foram feitas homenagens em homenagem à memória de Baena. O diretor Brady Corbet, ao receber o prêmio de Melhor Diretor por The Brutalist, mencionou Plaza e Baena em seu discurso. A atriz Molly Shannon também compartilhou uma homenagem a Baena nas redes sociais, postando fotos e um emoji de coração partido em sinal de respeito.

Plaza não recebeu nenhuma indicação individual no Globo deste ano, mas ganhou reconhecimento na premiação de 2024 por sua atuação em The White Lotus. Ela colaborou com Baena em vários filmes, incluindo The Small Hours, onde atuou como coprodutora. A decisão de Plaza de se aposentar das aparições públicas se deve ao apoio contínuo de seus colegas da indústria do entretenimento.

Os participantes do Globo de Ouro de 2025 reconheceram a influência de Baena no cinema independente. Apresentadores e palestrantes referenciaram seus trabalhos durante a noite. Organizadores e convidados notaram a ausência de Plaza, tornando o evento um momento de reflexão sobre seu legado e perda pessoal.