Não caia: o plano de ‘compra’ de funcionários federais é um truque

Os novos políticos do Gabinete de Gerenciamento de Pessoas enviaram um e -mail a milhões de trabalhadores federais na semana passada, sugerindo que eles renunciaram. Embora algumas contas de mídia tenham descrito isso como um “compra“Não é nada disso.

De fato, é um truque, insinuando oito meses de pagamento por pouco ou nenhum trabalho sem fazer promessas que o OPM tem autoridade para manter. Como outras ações do novo governo Trump, a lei ignora flagrantemente e varre um pincel tão amplo e indiscriminado que ameaça o país com enormes danos em busca de algumas maçãs ruins percebidas.

Presidente Trump e outros republicanos Campanha sobre demonizar trabalhadores federais. Em um diário de Wall Street sobreAssim, Elon Musk e Vivek Ramasswamy declararam que “a redução drástica nos regulamentos federais fornece uma sólida lógica industrial para reduções em massa na burocracia federal”. Enquanto isso jogou bem com alguns eleitores, parece pouco com a realidade.

A grande maioria dos funcionários federais é dedicada a atividades projetadas para proteger a segurança e o bem -estar do público. A redução do escopo da regulamentação federal não reduzirá a necessidade de guardar os guardas florestais para garantir a segurança dos visitantes dos parques e monumentos nacionais. Tampouco reduzirá a necessidade de enfermeiros, médicos e outros funcionários de hospitais de veteranos ou reivindicações de representantes da Administração da Seguridade Social. E mesmo se reduzirmos muito o número de regulamentos federais, certamente não abandonaremos aqueles que proíbem a importação de armas nucleares, químicas ou biológicas que poderiam danificar os americanos.

A força de trabalho federal já é perigosamente fina em muitas áreas. Esse déficit resultou em falhas significativas: inspeções mínimas para itens perigosos em nossos portos, atrasos no processamento de aplicativos da Seguridade Social e reembolsos de impostos, inspeções superficiais de carne, etc. As principais reduções no emprego federal provavelmente aumentariam os problemas existentes e causariam novos.

O número absoluto de funcionários federais aumentou ao longo do tempo à medida que a população do país cresceu e, com ele, o número de visitantes do parque, reivindicações de seguridade social, consumidores de carne que exigem inspeção e possíveis vítimas de golpes de consumidores. Mas como parte da população total dos Estados Unidos, a força de trabalho federal tem constantemente recusou. Quando o presidente Ronald Reagan assumiu o cargo, as outras agências agora nos departamentos de defesa, assuntos de veteranos e segurança nacional empregaram 385 pessoas para cada 100.000 americanos. Este ano, as mesmas agências terão apenas 251 trabalhadores por 100.000 pessoas no país.

Os trabalhadores federais não são um grupo insular localizado em Washington. Apenas 7,3 % dos funcionários federais trabalhar em DC, com quatro dos cinco com sede fora da área metropolitana de Washington.

Embora partes de algumas agências possam ter sucesso na equipe, a solicitação geral de renúncia do OPM não afetará essas agências, e os trabalhadores federais com maior probabilidade de sair serão os mais valiosos. Aqueles cujas habilidades estavam sendo subvalorizadas pelo governo federal serão adquiridas pelo setor privado. Esses serão os trabalhadores mais difíceis para que o governo substitua ou não o faça: controladores de tráfego aéreo experientes ou inspetores de carne não têm suprimentos abundantes. É precisamente essa necessidade de atacar o que levou o Congresso a Limitar as compras Para situações em que uma agência específica considerou necessária, preparou um plano e aprovou o OPM.

O OPM, que não deseja realizar uma análise de quais trabalhadores federais são e não são necessários, essencialmente construiu um truque. Em termos gerais, ele sugere, mas nunca se compromete a dizer que os trabalhadores que renunciam antes de 6 de fevereiro serão pagos pelo resto do ano fiscal, mesmo sem trabalhar. A mensagem pede aos trabalhadores renunciar que eles entendem que suas agências “provavelmente” mudarão suas responsabilidades “, incluindo mover, eliminar, consolidar, realocar minha posição e tarefas, reduzir meus deveres oficiais e/ou colocar uma licença administrativa remunerada até que minha data de Renúncia. Mas o OPM em nenhum lugar promete fazer algumas dessas coisas, presumivelmente porque não tem autoridade para fazê -lo.

É improvável que as agências apressadas dêem aos trabalhadores existentes enquanto ainda pagam seus salários e, portanto, não possam procurar substituições. De qualquer forma, a lei federal Limitar a licença administrativa 10 dias em qualquer ano civil, para que as agências não pudessem entregar, mesmo que quisessem.

O OPM faz uma promessa que é claramente ilegal, afirmando que “se você renunciar a este programa, ele manterá todos os salários e benefícios, independentemente da sua carga de trabalho diária e estará isento de todos os requisitos de trabalho aplicáveis” até 30 de setembro. O actual Lei de atribuições Estende -se apenas até 14 de março. Lei da AntideficityPrimeiro promulgado em 1884, proíbe qualquer “funcionário ou funcionário” de envolver o governo “em um contrato ou obrigação pelo pagamento de dinheiro antes que uma alocação seja feita, a menos que seja autorizado por lei”. O OPM não cita nenhuma lei para autorizá -la a assumir esse compromisso antes das tarefas.

Como com a administração Memorando de congelamento de fundosO email do OPM contém a caldeira promete seguir a lei. Mas quando a própria essência do plano é contrária à lei e provavelmente contrária a muitos acordos de negociação coletiva, essas garantias não devem ser levadas a sério.

Para assustar os trabalhadores federais a renunciar, o email evoca ameaças que provavelmente excedem a autoridade legal do governo. Ele declara que esse pedido faz parte de seus “esforços federais para reorganizar a força de trabalho” e alerta que “a maioria das agências federais é reduzida por meio de reestruturação, realinhamentos e reduções em vigor”. Embora o Congresso tenha autorizado Os presidentes desenvolvem planos para reorganizar o ramo executivo, o mais recente deles expirado Em 1984 e mesmo assim o Congresso exigia aprovação Para implementação.

A mensagem estabelece que “essas ações provavelmente incluirão o uso de licenças e a reclassificação à vontade da vontade para um número substancial de funcionários federais”. Isso é fácil de traduzir como “Desista ou reclassifique e depois diga adeus” e reflete a promessa de Russell Vough, o candidato de Trump de dirigir o escritório de administração e orçamento, de que os trabalhadores federais são “”traumaticamente afetado. “Enviando este e -mail imediatamente após a administração ignorou descaradamente federal lei Para atirar sem aviso prévio 17 inspetores gerais, muitos trabalhadores federais esperam um desprezo semelhante aos estatutos do serviço público, como o protetor Eles “contra ação arbitrária, favoritismo pessoal ou coerção para fins políticos partidários”.

No curto prazo, essa política minará a prestação de vários serviços vitais para o bem -estar dos americanos e da economia. Se todos os trabalhadores persuadidos a renunciar, de fato, eles saem em 30 de setembro, as funções do governo vital podem deixar de ficar completamente por semanas ou meses até que as substituições possam ser contratadas e treinadas.

A longo prazo, esse tratamento feio e cavalheiro de funcionários comprometidos tornará difícil para o governo federal atrair e reter pessoas talentosas, o que provavelmente obriga a aumentar os salários a compensar a falta de segurança trabalhista.

Para um grupo de pessoas que afirmam defender a “eficiência do governo”, este é um começo terrível.

David A. SuperEnsinar na lei de Georgetown.

