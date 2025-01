Não, Cruz de Joe Miñoso não sairá do Chicago Fire: explicação da atualização do enredo

Depois do que aconteceu no episódio 10 da 13ª temporada incêndio em chicago Os fãs estão se perguntando se Joe Cruz, interpretado por Joe Minososairá do programa. Anteriormente, na 1ª temporada, Cruz fez o impensável ao deixar o líder da gangue Flaco Rodrique morrer em um prédio em chamas. Embora tenha permanecido culpado por vários anos, ele não tinha conhecimento de ninguém que testemunhasse suas ações cruéis. Esse alguém é seu primo e membro de gangue, Junior, que voltou para ameaçá-lo. O recente desenvolvimento do caso Flaco gerou muita curiosidade sobre se a saída de Cruz está nos planos. Então, aqui estão os detalhes.

O que aconteceu com Cruz de Joe Minoso no episódio 10 da 13ª temporada do Chicago Fire?

O episódio recente, intitulado “Teoria do Caos”, mostra Junior ameaçando Cruz para se revelar como testemunha de sua ação cruel no passado envolvendo Skinny. Além disso, ele o convence a se tornar seu guarda-costas em caso de roubo de esconderijo. Desamparado, Cruz concorda, mas o roubo dá errado e começa um tiroteio entre gangues, deixando Junior morto. Em estado de pânico, Cruz dirige-se até León, que sutura as feridas e pede-lhe que não denuncie o incidente à polícia. Isso porque ir contra uma gangue colocaria em risco a vida de suas famílias.

Por outro lado, o chefe Pascal já desconfia do comportamento de Cruz e investigou o que foi necessário e descobriu sobre o incêndio da 1ª temporada. Ele convoca Severide para investigar mais a fundo e consegue descobrir a verdade. Porém, Severide impede Cruz de ir à polícia por falta de provas. Mais tarde, um Cruz culpado confessa seu crime passado relacionado a Flaco. No entanto, ele está livre de acusações criminais, uma vez que não havia provas óbvias para apoiar as suas confissões, mas está temporariamente suspenso.

O que a suspensão de Joe Cruz significa para seu futuro no Chicago Fire?

Como a suspensão de Cruz é temporária, isso pode significar que ele não sairá oficialmente e retornará ao trabalho assim que a punição terminar.

Mesmo depois de confessar o crime, Cruz não enfrenta acusações. Em vez disso, ele é suspenso por duas semanas sem remuneração por “conduta imprópria”. Cruz decepcionou o chefe Pascal, que acredita que a suspensão é uma medida disciplinar apropriada para ele no momento.