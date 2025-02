Não, Cynthia Eivo não estava usando um anel de compromisso em 2025 Grammys

Cynthia Erivo’s A aparência nos prêmios Grammy 2025 causou um alvoroço entre seus fãs quando ele aparentemente apareceu usando um anel de noivado. Depois de chegar ao tapete vermelho mostrando uma grande rocha, os usuários da Internet se perguntavam se o candidato a Egot havia se comprometido com seu parceiro, a atriz Lena Waithe.

Aqui está tudo o que sabemos sobre se Cynthia Erito carregou um anel de noivado no Grammys 2025.

Cynthia Eivo usou um anel de compromisso em 2025 Grammys?

Uma fonte próxima a Cynthia Erito confirmou que o cantor e a atriz não levaram um anel de noivado no Grammy 2025 Awards.

A estrela perversa primeiro causou rumores de compromisso quando ele usava uma pedra deslumbrante na mão esquerda no tapete vermelho do Grammy. Os fãs se apressaram em concluir que poderiam estar anunciando seu compromisso com a noiva Lena Waithe. No entanto, uma fonte interna logo descartou essa suposição. Confirmado exclusivamente para PESSOAS Esse era apenas um anel regular.

De fato, a fonte também revelou que os designers emprestaram todas as jóias de Ento naquela noite, exceto um anel. Como Earivo costuma colocar manicures extravagantes, estrategicamente colocou os anéis para destacar suas unhas.

Sua aparência celestial, concluída com um vestido personalizado da Louis Vuitton e acessórios intrincados, levou cinco horas para ser concluída. O vocalista então chegou ao palco do Grammy com o ícone do jazz Herbie Hancock, cativando o público com sua performance poderosa. A dupla entregou uma sincera homenagem à lenda falecida da indústria de Quincy Jones, que morreu em 2024, deixando um legado inegável no mundo da música.

Segundo relatos, Ente e sua parceira, Lena Waithe, começaram a sair em 2019, mas nunca confirmaram oficialmente seu relacionamento. Eles mantêm ativamente suas vidas pessoais em particular, raramente abordam especulações.

No entanto, eles chamaram a atenção quando começaram a participar de vários eventos públicos juntos, compartilhando momentos que causaram curiosidade entre os fãs, o que causou especulações de que eles são realmente um casal.