Não de acordo com o objetivo, Persebaya foi retido para Persita no GBT

Surabaya, Viva – Viva – Persebaya Surabaya só empatou em 1-1 contra Tangerang perseguir na 21ª semana da Liga 1, no Gelora Bung Volume Stadium, Surabaya, na sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Esse resultado não estava de acordo com o objetivo da equipe vencedora.

Leia também: Suponha que o papel de Bojan Hodak, esta é a reação do assistente assistente da Persib.

Ele convenceu o jogo nos primeiros 25 minutos. A equipe apelidou de Guerrero de Cisadane deu mais ameaças à defesa de Persebaya. Em vez disso, o anfitrião joga esperando na própria área de defesa.

Persita jogou disciplina e reuniões da área do jogo. Isso faz de Persebaya criar oportunidades a partir do jogo aberto. Ataques de transição à defesa e vice -versa de defender muito bem o ataque.

Leia também: Sem Bojan Hodak, o assistente de persiba garante que a preparação da equipe funcione sem problemas

E aos 14 minutos, a Persita venceu 0-1 através do chutando Badrian Ilham. Ele usou a isca plana de Ershad Maulana do esquema de chute no canto. Badrian Shot Ball não pode ser alcançado por Ernando Ari.

Seis minutos depois, persiste quase dobrando a vantagem se Sodoran Bola Muhammad Toha não pudesse ser acionado pela mão de Ernando. Ao entrar nos 25 minutos, Persebaya começou lentamente a aumentar o ataque, apesar de ser difícil desmontar a reunião de defesa de Persita.

Leia também: VICO DUARTE admite que Mazola Junior facilita a adaptação ao PSS Sleman

Para que a única maneira de criar boas oportunidades a partir de bolas mortas. Aos 37 minutos, Persebaya recebeu um chute livre da posição ideal. Mas o chute livre de Mohammed Rashid não conseguiu penetrar na cerca dos jogadores da PERS. Até o primeiro tempo após a pontuação não mudou de 0-1 para a superioridade do persuid.

Persebaya fez uma mudança de jogadores no início do segundo tempo. Paul Munster incluiu Kasim Botan substituindo Andre Oktavinsyah e Bruno Moreira substituindo Suaib.

A entrada de Basim Botan e Bruno tem um impacto bastante positivo. Algumas das tranças criaram uma boa pista para criar objetivos. A entrada de Francisco Rivera aos 62 minutos substituindo Gilson Costa tornou a criatividade do ataque de Persebaya cada vez mais bom.

Aos 69 minutos, Persebaya teve uma boa oportunidade para Kasim Botan, que conseguiu encontrar uma posição ideal para filmar. Mas Ryuji Utomo bloqueou rapidamente os Brails.

E os esforços de Persebaya para corresponder 1-1 também têm frutos. Aos 76 minutos, Javlon Gaseynov tinha seu próprio objetivo. Essa pontuação torna o anfitrião cada vez mais entusiasmado em mudar as coisas.

Aos 87 minutos, Arif Catur quase trouxe Persebaya para avançar se sua queima na caixa de penalidade não poderia ser ignorada pelo goleiro de Persita. Arif recebeu um passe dos prendedores que, com suas habilidades individuais, conseguiram esfaquear na defesa de Persite antes de dar iscas. Até que o jogo terminasse, não havia gols adicionais.

Esse empate não foi realmente bom para Persebaya, porque ele não conseguiu tirar vantagem de jogar em casa para vencer o jogo.

Apesar de escalar o segundo lugar na classificação, Persebaya tem o potencial de ser revisado por Persja, que só jogará contra o PSBS Biak, domingo, 2 de fevereiro de 2025.