Não deixe o lobby da lagoa decidir o debate tributário

Os republicanos têm as mãos cheias este ano, com as disposições individuais do 2017 cortes de impostos e lei de empregos estabelecido para expirar. Se o Congresso não agir, 62 % Os contribuintes verão um aumento de impostos. Mas se o Congresso simplesmente estende a lei, acima US $ 3,5 bilhões Ele será adicionado aos nossos déficits já insustentáveis.

Como em qualquer ano em que a legislação consistente esteja na vanguarda da agenda do Congresso, os lobistas da DC estarão em dupla trabalho. Cada grupo tem sua prioridade fiscal e está disposto a sacrificar um código mais forte para um que tenha a vitória de sua indústria. Embora as reformas de 2017 tenham avançado para simplificar nosso código tributário, nossas leis tributárias ainda gentilmente, um desastre.

Se os republicanos desejam um ano de sucesso para a reforma tributária, eles devem anular as extensas demandas das disposições de nicho e, em vez disso, abordarem esse debate com uma mentalidade principal primeiro.

Como você vê uma mentalidade principal primeiro? Para algo tão grande e confuso quanto o código tributário dos Estados Unidos, pode ser uma questão desencorajadora. Mas pode reduzir os escritores fiscais do Congresso que três perguntas são feitas: essa política aumenta a economia? Essa política custa renda substancial? Esta política simplifica nosso código tributário?

Já vimos que os grupos são apresentados para aumentar as políticas específicas.

Há sal sal, que quer ver o limite de US $ 10.000 no Dedução fiscal estadual e local rejeitado ou aumentado dramaticamente. Presidente Trump defendeu Eliminar impostos sobre dicasIsso ganhou força no Congresso. E um debate começou no setor sem fins lucrativos, particularmente organizações sem fins lucrativos que obtêm muitas receitas de negócios ou investimentos semelhantes aos negócios, como universidades.

As facções competitivas criarão suas próprias histórias sobre como lidar com essas políticas. Para cancelar o ruído, os legisladores devem levar essas disposições através dos princípios primeiro para provar seu mérito.

Como essas políticas mudariam a economia? O limite de sal pode afetar as decisões da política tributária do estado e incentivar as pessoas a se mudarem para os estados fiscais reduzidos; eliminá -lo daria aos estados mais flexibilidade para Impostos mais altos Na renda, substitua grande parte do alívio que esses trabalhadores podem obter de um limite de sal mais alto. Enquanto isso, a eliminação do imposto de renda obtida dos conselhos introduzia complexidades e distorceria se um trabalhador é elegível para ganhar conselhos ou salários. Isso pode mudar drasticamente como o setor de serviços está estruturado. Embora um imposto de doação mais alto possa não ser a melhor ferramenta para alterar as decisões da universidade, o aumento dos custos de registro tem pelo menos um nível (e caiu, em alguns casos) Nos últimos anos.

Estes são apenas três exemplos, e a abordagem principal deve ser exercida em relação a cada disposição que expira.

Pegue algo como gastos totaisPor exemplo, que permite que uma empresa deduza o custo de investimentos e pesquisa e desenvolvimento de capital. Se o gasto total se tornasse permanente, produziria um crescimento econômico suficiente para compensar quase metade de seus custos, ao mesmo tempo em que tornaria o código tributário mais competitivo e mais fácil de atender aos nossos negócios.

Por outro lado, a lei dos cortes de impostos e empregos limitou uma ladainha de deduções detalhadas que têm pouco impacto na economia e os restauram ao seu ato anterior (ou adicionam novos) custariam bilhões enquanto obscureceriam nosso código fiscal.

Os republicanos deram um passo à frente durante as reformas de 2017, e esta é a oportunidade de evitar voltar a duas etapas. A única maneira de conseguir isso é que o Congresso se concentra em princípios, políticos e permanência, não na indústria com o megafone mais forte naquele dia.

Daniel Bunn é presidente e CEO da Tax Foundation.

