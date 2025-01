Não é de admirar que Ria Ricis tenha trabalhado ao contrário, as taxas escolares e de aulas particulares de Moana chegaram a IDR 31 milhões.

Jacarta – Ris Ricis revelou a matrícula escolar e os cursos de sua única filha, Moana. Como mãe solteira, Ria Ricis parece trabalhar muito para sustentar a si mesma e à filha. Ria Ricis tem sido frequentemente criticada por estar tão ocupada no trabalho e até gosta de levar os filhos consigo.

Porém, isso foi feito para conseguir muito dinheiro para que Moana pudesse ter uma vida decente. Ele não apenas mora em uma casa luxuosa e come comidas deliciosas, mas esse menino de 2,5 anos ainda recebe uma educação fantástica todos os meses. Role para ver a história completa, vamos lá!

Ria Ricis também mencionou o sarcasmo dos internautas que costumam falar sobre sua vida agitada. Por fim, foi revelado que as despesas de Ria Ricis com a educação e tutoria de Moana atingiram IDR 31 milhões.

“Os honorários da mãe não educam. Qual o sentido de continuar trabalhando?” escreveu Ria Ricis em seu vídeo TikTok, citado em domingo, 19 de janeiro de 2025.

Primeiro, Moana recebeu uma educação Montessori privada. Este é um método de aprendizagem que enfatiza a independência e a atividade das crianças. Para esta sessão Montessori, Ria Ricis tem que pagar IDR 1.580.000 por mês.

Na época, Moana também era conhecida por ser uma criança muito ativa, então Ria Ricis a transferiu para atividades esportivas e de ginástica. Moana ingressou na academia de esportes, que custa IDR 1.400.000 por mês, uma aula particular de ginástica IDR 3.500.000 para 10 encontros e uma aula regular de ginástica IDR 1.418.000 por mês. No total, só nesta atividade desportiva, a Ria Ricis gastou cerca de 6 milhões de euros.

Moana, hoje com dois anos e meio, também começou a frequentar a pré-escola. É claro que a educação ministrada por Ria Ricis não é arbitrária para seu querido filho. Todos os meses, Ria Ricis gasta até IDR 13.460.000 em mensalidades da pré-escola Moana.

Além disso, Ria Ricis também deu a Moana uma série de aulas para que ela se acostumasse com coisas novas. Acontece que Moana aprendeu inglês desde pequena para depois poder falar duas línguas com fluência. Para aulas de inglês, Ria Ricis paga a um professor particular IDR 2.400.000 por mês. Há também aulas do Alcorão por IDR 2.400.000, para que Moana possa ler o Alcorão de forma inteligente desde tenra idade. Ria Ricis também dá aulas de balé Moana para que a filha canalize seus hobbies e talentos.

Nas aulas de balé, Ria Ricis gasta IDR 1.559 mil por mês. Por último, sabe-se que Moana tem atraso na fala, o que a limita na transmissão de suas palavras na idade atual. Por isso, Ria Ricis oferece fonoaudiologia pela qual paga Rs 3.300.000 por mês.

O custo total revelado pela Ria Ricis é de IDR 31.017.000. Todos esses custos não incluem mesada, leite, necessidades diárias e o hábito de Moana de ir ao parquinho nos finais de semana. Pode ser que as necessidades mensais de Moana excedam em muito o valor indicado por Ria Ricis.

“Não comi lanche, cercadinho, fralda, leite, brinquedos, livros, ah, não importa. Quero parcelar até virar de cabeça para baixo, eu pago”, escreveu Ria Ricis.