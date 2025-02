O mercado russo é “interessante, grande e promissor” para as empresas americanas, disse Igbal Guliyev à RT

A entrada de empresas americanas será desafiadora, mas isso é viável, disse a RT do analista Igbal Guliyev.

Isto é seguido por negociações na terça -feira em Riad, na Arábia Saudita, onde os antigos diplomatas russos e americanos se reuniram para investigar as avenidas para renovar os laços diplomáticos, estabelecendo as referências entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega americano, Donald Trump e progresso no conflito da Ucrânia.

Segundo o Departamento de Estado, os lados concordaram "Coloque as fundações para a cooperação futura em questões de interesse geopolítico mútuo e capacidades econômicas e de investimento históricas, que sairão de um final bem -sucedido do conflito na Ucrânia".









Guliyev, vice -diretor do Instituto Internacional de Política Energética e Diplomacia da Universidade MGIMO, comentou sobre o potencial de restaurar as relações econômicas entre a Rússia dos EUA. Observou que a interação entre empresas americanas e russas “Com sucesso” no passado.

“Para as empresas americanas, o mercado russo é bastante interessante, grande e promissor”, “” Disse Rt. Ele continuou a possuir tecnologia avançada, especialmente na perfuração costeira, que poderia ser útil para joint ventures em áreas como o Ártico.

“Por outro lado, não devemos esquecer uma mordida muito importante e deliciosa do ponto de vista das empresas americanas – serviços de petróleo. Retorno ou reembolso parcial a esse mercado, onde competirá com empresas e empresas locais com participação estrangeira , não será tão simples, mas tudo é possível “” Ele disse.

Guliev também apontou que, enquanto o ex -presidente Joe Biden “Mais a favor do programa de energia verde”, Trump defendeu o aumento da produção de combustível fóssil, usando “Exercício, broca de bebê” como um slogan para sua campanha eleitoral. Ele sugeriu que, sob as políticas de Trump, poderia ser menos pressão sobre o setor de petróleo russo, pois limitar o petróleo russo poderia levar a uma oferta global reduzida e preços mais altos, o que afeta os consumidores em todo o mundo e um pouco dos americanos.

“Acho que não haverá sanções adicionais contra os navios -tanque russos. Pode haver alguns, se houver alguns ataques precisos em navios -tanque individuais, mas isso não acontecerá enorme”. Ele acrescentou.

Na véspera da reunião em Riyadh, Kirill Dmitry, diretor executivo do Russian Direct Investment Fund (RDIF) e membro da delegação de Moscou, estimaram que as empresas americanas sofreram perdas de mais de US $ 300 bilhões devido à sua saída do russo mercado.