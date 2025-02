Não é uma manga jovem, mulheres grávidas em Subang anseia para obter uma passagem policial

Yakarta, vivo – Sempre há um desejo estranho ou os desejos de uma mulher grávida, como aconteceu em Subang. Onde, a mulher grávida ansiava pela polícia.

Isso entrou em uma história do Instagram da delegacia de Pamanukan, como Viva viu no domingo, 16 de fevereiro de 2025. No vídeo, a mãe foi morta nas motocicletas Honda Scoopy, dirigida pelo marido.

Os dois usuários de motocicletas que viajavam não usavam capacete ao dirigir. Como resultado, a polícia o prendeu imediatamente.

“Mães grávidas de desejos jovens querem ser condenados pela polícia. A unidade da delegacia de Pamanukan como uma forma de preocupação para a comunidade cumprir os desejos das mães grávidas.

 Mulheres grávidas ansiosas da polícia

Não havia pânico ou medo do casal quando a polícia o parou. Ambos até se mudaram quando foram multados e finalmente beijaram a polícia.

“Agora, isto é, as mulheres grávidas querem ser multadas”, disse o policial que gravou o vídeo.

Como é conhecido, atualmente a polícia que mantém uma operação de segurança de 2025 por 14 dias até 23 de fevereiro. Kakorlandas disse que o objetivo desta operação é aumentar a conformidade com os usuários da estrada e da obediência.

Posteriormente, espera -se que a conformidade com a comunidade no tráfego durante a operação de segurança de 2025 continue durante a implementação da operação do Ketupat no momento de ir e as férias para ler posteriormente.