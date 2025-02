Não é uma tabela da tabela, isso é ética no julgamento, um deles chama de ‘Sua Majestade’

Yakarta, vivo – O incidente de tumulto no Tribunal Distrital de North Yakarta na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025, que envolve o advogado FÍDAUS OIWOBO se tornou o foco público.

Leia também: Perfil de Firdaus Oiwobo, advogado do Razman Nasution, que foi demitido por Kai depois de pisar na mesa de julgamento

Firdaus, que faz parte da equipe jurídica da Razman Arif Nasuity, parecia estar e pisar na mesa quando a situação foi aquecida em um julgamento de casos de difamação entre Hotman Paris Hutapea e Razman Arif Nasuity.

O caos começou quando o painel dos juízes decidiu que a audiência permaneceu fechada, o que imediatamente causou a raiva de Razman como acusado.

Leia também: Não apenas a sopro do julgamento, isso é uma fila de controvérsia para o advogado Firdaus Oiwobo

No vídeo que circulou, Razman foi visto tentando se aproximar de Hotman Paris, que estava presente como testemunha repórter e quase atacou o famoso advogado. Os oficiais de segurança devem intervir para aliviar a situação.

 Prace! Momento do raciocínio para re -unlerar serang Hotman Paris na sala do tribunal Foto: Captura de tela do Instagram @lambe_turh

Leia também: Os promotores revelaram a conversa de Zarof Ricar ao presidente da Suprema Corte Soesilo, que lidou com o apelo de Ronald Tannur

No meio dessa tensão, Firdaus Oiwobo também foi iluminado por emoção à mesa no tribunal. A ação estava colhendo controvérsia, mas disse que suas ações eram razoáveis ​​porque viram seu cliente intimidado.

“Como vi meu cliente (Razman) intimidado, estranguri o pescoço dele, sim, era natural (pisando na mesa)”, disse Fredous.

Ele também enfatizou que suas ações não violaram o Código de Ética porque foram realizadas depois que o painel dos juízes o declarou fechado pelo julgamento.

No entanto, o incidente nos lembrou da ética no tribunal. As seguintes regras que devem ser obedecidas por todas as partes no tribunal são citadas no site oficial do Tribunal Distrital:

Ética no julgamento

Respeitar a instituição do Tribunal, todos presentes na sala do tribunal devem respeitar a instituição do Tribunal. Se houver partes que não demonstram respeito, o presidente do Tribunal tem o direito de retirá -lo da sala do tribunal e pode até exigir criminoso. Após as ordens do juiz principal dos chefes dos juízes do painel de juízes responsáveis ​​pelo curso do julgamento e todos os presentes devem obedecer às suas ordens. Falar educadamente e claramente todos os partidos devem falar claramente para que o painel de juízes e outros participantes da sessão possa ouvi -la. Além disso, o juiz deve ser chamado de ‘Sua Majestade’, enquanto o consultor jurídico com ‘consultores jurídicos’. Pequeno educadamente que cada indivíduo presente no julgamento deve usar roupas educadas e ordenadas como uma forma de respeito pelo processo legal. Manter a ordem e não fazer um escândalo é proibido de fazer barulho, dentro e fora do tribunal. Ações como gritos, gestos agressivos, muito menos pisando sobre a mesa, podem ser considerados uma violação. Sentado de maneira ordenada e não entrando e saindo sem permissão dos visitantes do julgamento deve sentar -se de maneira ordenada e não dentro e fora sem a permissão do Presidente do Painel dos Juízes, porque ele pode interferir no julgamento. É proibido portar bens perigosos para armas de fogo, objetos nítidos e explosivos e outros objetos que podem ser perigosos que não podem entrar no tribunal. Os policiais têm o direito de pesquisar e confiscar artigos suspeitos. Não é permitido comer, beber ou fumar durante o julgamento, proibido de comer, beber ou fumar na sala do tribunal. Não use telefones celulares de todos os dispositivos eletrônicos, incluindo telefones celulares, deve ser desativado enquanto estiver no tribunal para manter a ordem. Respeitando o curso da sessão, os visitantes não podem fornecer comentários, sugestões ou reações ao curso do julgamento sem a permissão do Presidente do Painel de Juízes.

Depois que Firdaus fez a atividade da tabela inslak-injak, o Congresso do advogado indonésio (KAI) descartou oficialmente Fordaus Oibowo, da associação organizacional.

Relacionado Firdaus News Stops, clique no link aqui