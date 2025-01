Não espere que Mark Zuckerberg salve as redes sociais

Mark Zuckerberg ainda não entendeu. Esta semana, o bilionário proprietário da Meta anunciou que estava removendo os verificadores de fatos em uma suposta medida “para priorizar mais uma vez o discurso” no Facebook e no Instagram. No entanto, com ou sem verificadores de factos, Zuckerberg ainda será quem decidirá as regras sobre o que milhares de milhões de pessoas podem ver e dizer todos os dias online. Esse é o verdadeiro problema, e nenhum ajuste nas políticas de moderação de conteúdo da sua empresa irá resolvê-lo. Em vez disso, precisamos de ação do Congresso.

A última medida de Zuckerberg ocorre num momento politicamente conveniente. Durante toda a administração Biden, os conservadores queixaram-se de que as empresas de redes sociais alteraram ou aplicaram as suas políticas de moderação de conteúdo para “censurar” as opiniões da direita. Essa queixa tornou-se agora um grito de guerra da nova administração, e o presidente eleito, Donald Trump, prometeu “desmantelar o cartel da censura”.

Esta narrativa de “censura” da plataforma sempre foi controversa, em parte porque o que os críticos chamam de censura é, como A Suprema Corte disse no ano passadoo exercício dos direitos da Primeira Emenda das próprias plataformas para decidir que discurso desejam promover. Por outras palavras, é discurso, não censura, pelo menos no que diz respeito à Primeira Emenda.

Ainda assim, é verdade que as plataformas têm frequentemente aplicado as suas políticas para suprimir o debate político legítimo. Existem inúmeros exemplos para escolher, incluindo discurso pró palestino, Conteúdo LGBTele origens da pandemia de COVID-19e, pelo menos brevemente, a história do laptop Hunter Biden.

Embora as decisões privadas das plataformas de remover ou despromover cargos políticos sejam protegidas pela Primeira Emenda, muitos acreditam, compreensivelmente, que tais decisões são repreensíveis e perigosas para a nossa democracia.

Na verdade, elessão. Mas não exatamente pela razão que muitos comentaristas, ou o próprio Zuckerberg, parecem pensar. O problema não é que as plataformas tenham o poder de suprimir a expressão. O problema é que as decisões das plataformas neste sentido têm muitas consequências, devido ao seu tamanho.

Quando um pequeno fórum na Internet adota uma política sobre o tipo de discurso que deseja hospedar, muitas pessoas não percebem. Mas quando uma plataforma com milhares de milhões de utilizadores decide inclinar o debate sobre os seus serviços a favor de um ponto de vista político ou outro, essa decisão realmente importa, porque tem o potencial de distorcer o discurso público e rasgar a estrutura do governo representativo.

A questão é que o poder centralizado sobre o discurso é perigoso, quer o governo ou as empresas privadas puxem as alavancas. Isso leva a uma espécie de pensamento de grupo em nosso pensamento e expressão política. E cria pontos de estrangulamento nas nossas conversas que podem ser explorados para esmagar a dissidência. Portanto, todos deveríamos estar preocupados com o facto de o poder de determinar quais as ideias que ganham força na nossa sociedade estar agora concentrado nas mãos de alguns bilionários poderosos.

O último anúncio de Zuckerberg parece reconhecer este problema, mas a sua proposta não é uma solução. Em um vídeo postado no Facebook, Zuckerberg disse que as plataformas de mídia social que ele possui não dependerão mais de verificadores de fatos para decidir se removerão ou despriorizarão postagens falsas. Esta medida, disse ele, evitaria a “censura” e reverteria o “desvio da missão que tornou as nossas regras demasiado restritivas e demasiado propensas à aplicação excessiva”.

O problema com a nova política de Zuckerberg é que ela não faria nada para resolver o domínio da plataforma. Ele ainda será quem decidirá quem poderá entrar no Facebook e no Instagram e o que eles poderão dizer. E continuará sendo ele quem determina quais cargos ampliar e quais rebaixar. Hoje decidiu permitir mais discurso político nas suas plataformas. Mas ontem permitiu menos e amanhã poderá mudar novamente de rumo.

É crucial compreender que não existe uma política “neutra” de expressão nestas plataformas. Mesmo que você ache que as plataformas deveriam permitir que todos digam o que quiserem, alguém precisa decidir como priorizar essas postagens no feed de notícias de cada usuário. E essa decisão sobre a sequenciação é, em muitos aspectos, ainda mais importante do que a decisão sobre que tipos de discurso permitir, porque determina que conteúdo realmente se espalha nas plataformas e porque é em grande parte invisível (e, portanto, em grande parte irresponsável) perante o público. .

Infelizmente, a verdadeira solução para as redes sociais não é aquela que Zuckerberg ou qualquer outro CEO da tecnologia provavelmente nos dará. Precisamos diluir o seu poder sobre o nosso discurso, mas propostas como a mais recente da Meta parecem concebidas apenas para desviar a atenção desse facto.

Como diluimos o poder das plataformas? Precisamos de regulamentação. O Congresso poderia, por exemplo, forçar as plataformas a serem “interoperáveis”, para que os utilizadores de uma plataforma possam comunicar com utilizadores de outra. Isso permitiria que usuários do Facebook, por exemplo, conversassem com usuários de outras plataformas, evitando o tipo de bloqueio que isola as empresas dos concorrentes.

O Congresso também poderia promulgar uma lei de privacidade que desse aos utilizadores mais controlo sobre os seus próprios dados, ou poderia reforçar a autoridade da Comissão Federal de Comércio para proteger a privacidade dos utilizadores. Isso tornaria mais fácil para os usuários levarem seus dados para novas plataformas e, em primeiro lugar, tornaria mais difícil para as plataformas acumularem essas informações. E o Congresso poderia aprovar leis de transparência que tornariam mais fácil para jornalistas, investigadores e o público estudar as plataformas e expor quaisquer danos que elas causem.

Estas intervenções não resolveriam todos os problemas das redes sociais, mas resolveriam o problema central da concentração. Permitiriam o surgimento de muitas plataformas mais pequenas, promovendo um ecossistema de redes sociais mais diversificado e resiliente.

Com mais plataformas, veríamos mais experimentação com as regras do nosso discurso, em vez de um conjunto relativamente homogéneo de políticas de amplificação destinadas a enriquecer ainda mais um punhado de multimilionários. Um ecossistema de redes sociais mais diversificado seria mais difícil de ser pressionado pelos governos para que se submetessem. E plataformas mais pequenas responderiam melhor às necessidades dos seus utilizadores individuais.

Certamente, Zuckerberg e os proprietários das outras plataformas poderiam implementar voluntariamente algumas destas reformas. Eles poderiam decidir tornar suas plataformas mais parecidas com Bluesky ou Mastodon, que já dão aos usuários muito mais controle sobre suas experiências online. Mas nada na gestão passada das redes sociais pelas plataformas dominantes sugere que devamos prender a respiração por mais tempo. Enquanto alguns bilionários mantiverem as rédeas das redes sociais, continuaremos a viver no mundo deles.

Alex Abdo é diretor de contencioso do Instituto Knight da Primeira Emenda da Universidade de Columbia.

