Não espere Sam Wilson do Capitão América 4 para tomar o Super Serum

Anthony Mackie recentemente confirmou que sua versão de Capitão AméricaSam Wilson não levará super soldado em Capitão América: Brave Novo Mundo. Ele disse que Sam ainda é uma pessoa comum, enfatizando seu papel como “o capitão da América de cada homem”. Sem habilidades aprimoradas, Sam assume o manto em diferentes circunstâncias que Steve Rogers, enfrentando maiores riscos em seu novo papel.

Anthony Mackie diz que seu Capitão América não terá um soro super soldado

Durante uma interação com Livro de quadrinhosAnthony Mackie discutiu por que seu Capitão América não levará Super Supero do Super Soldier. “Sim, acho que não faço”, disse Mackie. “Acho que se você olhar para Sam, Sam é o Capitão América de todos os homens.” Além disso, ele explicou: “A idéia de que é um cara normal que foi empurrado para essa posição de liderança é algo que todos podemos identificar, algo com o qual todos podemos nos identificar”.

Mackie enfatizou que tomar o soro mudaria a identidade de Sam, acrescentando: “Eu acho importante que ele não consiga o soro, porque isso o tira do reino da possibilidade de que qualquer um de nós seja o Capitão América”.

Sam Wilson é um capitão da América diferente de Steve Rogers, porque não tem super soldado. Capitão América: Brave New World é seu primeiro filme solo como o novo Capitão América. Ele lidera em um mundo muito diferente daquele que Steve protegeu. Ao contrário de Steve, Sam não tem habilidades sobre -humanas. Em vez disso, confie em seu treinamento, habilidade e tecnologia, incluindo seu traje de voo.

Em uma entrevista com GamesRadar+Mackie também discutiu a narração característica da Marvel, referindo -se ao cenário dos portais dos Vingadores: Endgame como um exemplo de como o estudo cria momentos cinematográficos emocionais.

“Sinto que o melhor momento da história cinematográfica é o momento em que Steve Rogers sai em um penhasco, todos fomos eliminados e você o vê de frente para o exército de Thanos”, disse Mackie. “Esse clímax emocional? A Marvel fez dele uma ciência. E eu sinto que este filme faz isso extremamente bem.

Capitão América: Brave New World estrela Mackie como Sam Wilson, junto com Danny Ramírez, como Joaquín Torres e Harrison Ford como Presidente Ross, também conhecido como Hulk Red.

O filme é lançado nos cinemas em 14 de fevereiro de 2025.

Originalmente informado por Anubhav Chaudhry em Super -herói.