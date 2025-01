Não estou fazendo nada por causa do intervalo, Mahalini: estou ansioso para estar ativo

Jacarta – No início de 2025, Mahalini Raharja anunciou a notícia de uma pausa na indústria musical indonésia e em todas as suas atividades normalmente muito ocupadas. Muitos suspeitam que a esposa de Rizky Febian quer fazer uma pausa porque está grávida do primeiro filho.

Na verdade, Mahalini Raharja anunciou sua gravidez por meio de fotos de sua barriga postadas no Instagram. Nas fotos, a barriga de Mahalini parece saliente porque ela está grávida de seu filho ainda não nascido. Ainda não se sabe exatamente até que ponto Mahalini está grávida, mas sua barriga já parece bastante grande.

Durante o intervalo, Mahalini admitiu que ficou surpreso com as atividades em casa. Em vez de aproveitar seu tempo de relaxamento, Mahalini aparentemente se sentiu estranha porque estava apenas em casa.

“É estranho ficar em casa”, escreveu Mahalini numa transmissão no Instagram, citada no domingo, 5 de janeiro de 2025.

Como um grande artista, não se pode duvidar da vida agitada de Mahalini Raharja. Há atividades tanto no palco, como preparação para um show, participação em eventos e até mesmo se tornar uma estrela comercial. No entanto, toda a sua agitação desapareceu repentinamente porque ele teve que descansar mais.

Antes de entrar em hiato, Mahalini ficava ocupada pensando nas roupas que usaria quando aparecesse e recebia muitas mensagens de sua equipe. Mahalini também sempre pensa no conceito de aparência e nas músicas que irá interpretar quando cantar no palco.

Mas desta vez ele se sentiu muito sozinho porque nenhuma equipe o contatou apenas para conversar sobre trabalho.

“Normalmente, quando estou em casa, só penso no que vestir amanhã, sou assombrado pelo WhatsApp do estilista, do empresário, que tipo de apresentação será amanhã, que tipo de setlist, que arranjo vou usar, ou ser informado de que um jogador ou equipe está ausente”, explicou Mahalini.

 Transmissão do Instagram de Mahalini Foto: VIVA.co.id/Rizkya Fajarani Bahar

A esposa de Rizky Febian acaba sendo o tipo de pessoa que precisa conhecer todos os processos de preparação antes de se apresentar para muitas pessoas. Como artista, Mahalini conta com uma equipe própria que cuida de suas necessidades da cabeça aos pés. No entanto, ele sentiu que sempre tinha que intervir para garantir que sua atuação não decepcionasse o público.

Por estar em um hiato, as atividades de Mahalini são mínimas, deixando-o ansioso para fazer muitas coisas.

“Como sou muito exigente quando quero atuar, o que tenho a ver com informação e conhecimento? Agora ser mandado calar a boca assim é legal, mas é como se eu estivesse animado para ser ativo”, disse ele.