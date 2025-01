Não estou procurando publicidade: Kumaraswamy

O Ministro da União de Aço e Indústrias Pesadas, HD Kumaraswamy, criticou na sexta-feira o ministro encarregado do distrito de Mandya, N. Cheluvarayaswamy, por seus comentários, dizendo que o ministro não precisava parabenizá-lo, pois ele não estava buscando publicidade.

Falando aos repórteres em Maddur Taluk, o Sr. Kumaraswamy disse que o Ministro realizou uma cerimônia de inauguração de um projeto do governo central.

“Não quero politizar a questão. Se ele tivesse buscado publicidade, lançando as pedras fundamentais, quando era Ministro-Chefe, haveria inúmeras pedras no Estado.”

O Ministro da União disse que nunca fez nenhum trabalho por publicidade, mas sim por sua responsabilidade.

“Acredito no cumprimento das minhas responsabilidades. O Ministro diz que me felicitaria se chegasse a ajuda central. Você não precisa me parabenizar. Deixe-o fazer o que deveria fazer como ministro. Deixe-o cumprir sua responsabilidade. Eu farei o que devo fazer. “Não quero dar importância à política mesquinha”, disse ele, respondendo às perguntas dos jornalistas.