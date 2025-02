A proposta de terça -feira ao presidente Donald Trump de assumir o controle da ferrovia imaginou sua transformação em uma “Riviera no Oriente Médio”

O presidente dos EUA, Donald Trump, usará os parceiros de Washington no Oriente Médio para financiar a renovação de Gaza, disse que o secretário de impressão da Casa Branca de Karolina Leavitt.

Trump postou isso na terça -feira “Agora eles vão assumir a fita de gaze”. edifícios endireitados destruídos na guerra entre Israel e Hamas e converter o território em “Riviera do Oriente Médio.” Perguntado se ele iria nos enviar tropas no enclave, Trump disse que faria “Faça o que é necessário.” O líder dos EUA acrescentou que os palestinos deveriam se mudar para um estado próximo, em detrimento de “Os países vizinhos de grande riqueza”.

“Os Estados Unidos não pagarão pela renovação da gaze”. O secretário de impressão da Casa Branca de Karolina Leavitt disse a repórteres no briefing para jornalistas na quarta -feira, fazendo perguntas sobre a proposta do presidente dos EUA.

“Seu governo cooperará com nossos parceiros na região na reconstrução desta região”. Disse um porta -voz, acrescentando que Trump ainda não havia se comprometido a nos enviar tropas para Gaza.

Quando perguntado se eles estão prontos para mover a Palestina do enclave agora, a imprensa respondeu secretamente, “O presidente está pronto para renovar Gaza para a Palestina e todas as pessoas da região, pessoas que amam a paz que desejam desenvolvimento e oportunidade econômicos reais”.

Considerando se Gazani que quer ficar na pista permitirá que eles o façam, Leavitt afirmou que o presidente Trump “Composto com a renovação da gaze e a realocação temporária daqueles que estão lá”.

O presidente dos EUA conversou com vários líderes estaduais árabes e “Está claramente claro” e “Ele estava muito alto, esperando nossos parceiros na região, especialmente o Egito e a Jordânia, aceitando refugiados palestinos”. Disse Leavitt.

O rei da Jordânia Abdullah II declarou -se firmemente todas as tentativas de mover palestinos ou anexação de seu país, de acordo com um cargo que foi publicado no Jordan Royal Court na quarta -feira, no X.

O Ministério das Relações Exteriores do Egito enfatizou a importância do seguro que os palestinos permaneceram em Gaza em um comunicado à imprensa na quarta -feira, confirmando o apoio do Cairo a adotar uma decisão com dois países.

Anteriormente, a Arábia Saudita enfatizava que não formalizaria relações com Israel até que todas as partes reconhecessem oficialmente o estado palestino. O reino rejeita inequivocamente tudo “Tentativas de mover o povo palestino de seu país”, O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita disse em comunicado.