Não há carga no tesouro ao dar a TDR para adquirir a terra do palácio de Bengaluru: BJP MP

Mysuru Lok Sabha Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar é membro da ex -família real de Mysuru. | Crédito da foto: Ma Sriram

Mysuru Lok Sabha MP Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar afirmou que não haverá ônus para a Hacienda se o governo de Karnataka fornece transferência de direitos de desenvolvimento (TDR) para a ex -família real de Mysuru para a aquisição do Palácio Bengaluru por exansão estradas próximas. .

Yaduveer é membro da ex -família real de Mysuru.

Falando a jornalistas em Suturt perto de Mysuru, Yaduveer acusou o governo do estado de tentar enganar o público, afirmando que o governo teve que fornecer uma compensação para adquirir terras.

“O governo do estado não precisa dar nenhuma compensação. O governo precisa fornecer certificados TDR ”, disse Yaduveer. “Ao emitir certificados TDR, a carga no tesouro do estado é zero”, acrescentou.

Além disso, Yaduveer procurou esclarecer que os tribunais haviam ordenado ao status quo sobre o movimento do governo para adquirir o Palácio de Bengaluru. Referindo -se à declaração do Ministro da Lei HK Patil de que não há permanência na extensão proposta, Yaduveer disse que pode não haver estadia, mas o tribunal ordenou ‘status quo’.