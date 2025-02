Não há fim à vista para a luta da terra, digamos os gerenciados

Enquanto uma reunião de conciliação realizada em novembro do ano passado era esperada pelo Ministro da Renda para resolver Arippa Bhoosamaram (Lucha para a Terra), os manifestantes dizem que continuam a olhar para um futuro incerto.

As famílias que fazem parte da luta terrestre de 13 anos vivem na floresta de reserva que exige terras para moradia e cultivo.

“Na reunião, eles prometeram a nós terras agrícolas, mas não houve progresso nos procedimentos”, disse Sreeraman Koyyon, presidente do Adivasi Dalit Munnetta Samiti (ADMS), um grupo que lidera a luta.

Foi alcançado um acordo na reunião realizada na Câmara do Ministro para preparar a lista final do beneficiário com base em uma pesquisa realizada pelos funcionários da renda em 16 de fevereiro de 2018. Depois de pesquisar e demarcar as terras de renda em Arippa, as famílias estavam esperando por terra Para distribuição de terras, dando prioridade às comunidades tribais.

“Foi decidido distribuir a terra proporcionalmente às tribos programadas, às castas programadas e às categorias gerais, dependendo da disponibilidade de terra. PS Supal, MLA e o colecionador do distrito de Kollam N. Devida estiveram presentes na reunião ”, afirmou.

Em 2018, as autoridades de renda visitaram o local de protesto para coletar dados. “Embora os relatórios tenham sido apresentados após a coleta de informações de castas e relacionados à Terra através das aldeias onde os manifestantes haviam residido anteriormente, eles procuraram outra pesquisa há dois meses para reduzir o número de beneficiários. Além disso, o governo nem sequer tomou nenhuma medida para medir e demarcar o local de protesto ”, acrescentou.

Após a reunião, o coletor de Kollam visitou o local de protesto e interagiu com os líderes da ADM. Os manifestantes afirmam que o governo mais uma vez conseguiu cumprir suas promessas.

De 7 distritos

O local possui famílias de sete distritos, incluindo Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Alappuzha, Kottayam, Idukki e Kannur. A luta continuou por 13 anos, já que o governo não estava disposto a cumprir suas promessas, apesar das numerosas garantias no passado de que a luta seria resolvida.

“Estamos planejando um secretariado de marcha e Dharna na última semana de fevereiro”, disse Sreeraman Koyyon.