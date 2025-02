Não há limite para expandir constantemente os poderes presidenciais de Trump?

Semana passada trouxe uma nova rodada de cortes para programas federais longos e mais chinelos rosa para funcionários de várias agências e departamentos. E o governo Trump está tentando instilar uma nova atitude entre os que permanecem: servir a agenda do presidente ou não servir.

Críticos sobre o que o presidente Trump está fazendo afirmar que a democracia prejudicará Drenando o governo da experiência e julgamento independentes necessários para servir bem às pessoas. Concentração excessiva de poder na presidência ameaça direitos e liberdades necessário em um sistema político democrático.

Mas aqueles que defendem os esforços do governo também Faça isso em nome da democracia. Para eles, a democracia é bem atendida por um Governo disciplinado e responsável. As pessoas, argumentam, têm o direito de saber quem é responsável pelo que o governo faz.

Essas visões contrastantes da vida democrática que estiveram em jogo durante o primeiro mês do segundo mandato do presidente Trump têm raízes veneráveis ​​na experiência dos EUA. Neste momento, o equilíbrio está inclinado aos críticos.

O impulso implacável para garantir lealdade à agenda do presidente Ele chegou Áreas onde a experiência e a independência servem a propósitos democráticos. Esse impulso está ligado a uma visão da autoridade presidencial e seus limites difíceis de abordar com a visão das pessoas que escreveram a Constituição.

Mas o problema do excesso de executivo Não é exclusivo para o governo Trump. De fato, a história americana foi caracterizada por um ciclo recorrente de presidentes que buscam expandir os limites da prerrogativa presidencial, seguidos por presidentes que preferem delegar autoridade e se preocupar apenas com as questões políticas mais significativas.

Para dar apenas um exemplo, pense na presidência de Franklin Delano Roosevelt.

Como professor emérito da Universidade da Carolina do Norte William Leuchtenburg argumenta“Sob FDR, o governo federal dos EUA assumiu papéis novos e poderosos na economia da nação, em sua vida corporativa e na saúde, bem -bem -estar e bem -estar de seus cidadãos. … (b) e abraçando um fiscal Política ativista após 1937, o governo assumiu a responsabilidade de suavizar pontos difíceis na economia dos EUA.

“Segundo a liderança da FDR”, continua Leuchtenberg, “a promulgação doméstica do presidente do projeto de reorganização executiva em 1939, FDR mudou a forma da Casa Branca para sempre. responsabilidades de seu escritório.

Niall Ferguson, um historiador britânico que escreve sobre os Estados Unidos, lembrar Estados Unidos que “muitas das características distintas do governo federal moderno datam do New Deal de FDR”. Leuchtenberg concorda: “Pode ter feito mais durante esses doze anos para mudar a sociedade e a política dos EUA do que qualquer um de seus antecessores na Casa Branca, exceto Abraham Lincoln”.

Quase oito anos após a morte de FDR, Dwight David Eisenhower tornou -se presidente, com uma sensação muito não -FDR do que o diretor executivo deveria fazer e exigir. O historiador Chester Pach Escreva que, na década de 1950, ele era “desprezado … como presidente de” não fazer nada.

Hoje, Pach argumenta: “Os historiadores agora apreciam que Eisenhower reconheceu as vantagens políticas de trabalhar por trás da cena para lidar com questões controversas, usando sua” mão oculta “para orientar a política, permitindo que os subordinados recebam qualquer crédito, assim como o calor político”

Mas ninguém diria que Ike, como foi chamado, teve o tipo de impacto na Casa Branca ou no ramo executivo que FDR fez. Não foi assim que ele viu seu papel.

De fato, muitos pensaram em cinco -estrela geral Seria o servidor de burocracia federalNão é seu professor. O presidente Harry Truman, seu antecessor, era um deles. Ele brincou Em seu sucessor, “ele se sentará aqui (em sua área de trabalho no Salão Oval), e ele dirá: ‘Faça isso! Faça isso! E nada acontecerá. Pobre Ike, não será um pouco como o exército”.

Não seja mal compreendido. Não estou dizendo que Trump é o FDR de nosso tempo, longe disso. Em um artigo de opinião em dezembro de 2020, June Hopkins e Stephen Seufert chamaram Trump de “Anti-FDR”.

Como Ferguson observou: “A maneira de pensar no Trump 2.0 é quando o New Deal é investido. Se a FDR iniciou a vasta expansão das agências federais que continuaram nas décadas de 1960 e 1970, (Trump) está tentando voltar ao relógio: reduzir a burocracia federal com uma inundação de decretos presidenciais.

E embora FDR estendesse os limites da autoridade executiva, é difícil imaginá -lo ditado Esse artigo II deu a ele o direito de fazer o que ele queria, ou mencionado acima O imperador francês Napolean Bonaparte, “que salva seu país não viola nenhuma lei”.

De fato, às vezes é difícil descobrir se Trump acredita que o presidente tem uma autoridade independente para fazer ou interpretar leis, que ele está imune ao alcance de leis válidas ou de ambas.

O que sabemos é que ele Ele pretende dobrar a burocracia federal à sua vontade. Nem ele nem outros em seu governo estão tentando esconder esse fato.

Ele está disposto a fazê -lo, mesmo que tenha um custo para a experiência e a competência das pessoas que dão ao pessoal de agências e departamentos e que, devido a essa experiência, servem bem o povo americano.

Em 18 de fevereiro, o presidente emitiu uma ordem executiva na qual ele disse categoricamente: “O Artigo II da Constituição dos Estados Unidos concede todo o poder executivo do presidente, o que significa que todos os funcionários e funcionários executivos estão sujeitos à sua supervisão”. E desde seus primeiros dias na Casa Branca, ele deixou claro que mesmo o Departamento de Justiça é coberto por esse entendimento.

Lembre -se de que quando o procurador -geral interino anexou, Emil Bove III, ordenou que os promotores deixassem o caso federal contra o prefeito de Nova York, Eric Adams, ele Eu estava aberto sobre o motivo dele para fazer isso. Como relata o New York Times, a Bove disse que “o desejo de desarmar as acusações não se baseava nos méritos legais do caso. O caso … estava impedindo a capacidade do prefeito de ajudar o programa de deportação em massa de Trump” Trump “.

A Ordem Executiva de 18 de fevereiro direcionou todas as agências, incluindo as “agências independentes para (1) apresentar um projeto de regulamento para a revisão da Casa Branca … exceto pelas funções de política monetária do Federal Reserve;

FDR teria inveja. A ordem de Trump deixa claro que este presidente Ele não aceita mais que qualquer agência “existe fora do ramo executivo federal”, apesar dos entendimentos e respeito anteriores pela experiência.

No final do dia, o presidente pode garantir que todos saibam onde o dinheiro para e, portanto, pode responsabilizá -lo. Mas o custo de fazer isso é íngreme.

Como professor de direito de Georgetown Rosa Brooks diz“A democracia … é insustentável sem a concorrência em todos os níveis”. Ela explica que a democracia exige “habilidade e eficiência”, mas também “julgamento, humildade e empatia”.

Essa é uma lição para todos aprenderem, incluindo aqueles que têm o privilégio de servir este país em seus escritórios mais altos.

Austin SAPS Ele é o professor de jurisprudência e ciências políticas da William Nelson Cromwell no Amherst College. Seus pontos de vista não refletem necessariamente os do Amherst College.

