Não há médicos no Kalimantan Marathua East Kalimantan Health Center, os serviços de saúde são interrompidos

Aqueles dos perseguidores, muito – A Unidade de Serviços Técnicos do Office (UPTD) do Centro de Saúde Comunitária (Puskesmas) no Distrito de Marathu e Dentistas Gerais.

Enquanto Marathua é um destino turístico líder na província de Kaliman, isso (East Kalimantan) e é um destino turístico local para o estrangeiro.

O chefe do subdistrito de Marathua, Araia, explicou que, desde o início de janeiro de 2025, não havia médicos nos Puskesmas em Marathua. Desde o início de janeiro, as visitas a Marathua aumentaram. Teme -se, Puskesmas não pode servir se ocorrer uma emergência em turistas.

“Continuamos a coordenar com o escritório de saúde de Baneu relacionado ao médico vazio em Marathua. Há uma pequena preocupação, além das necessidades da comunidade, é claro, Puskesmas neste distrito é um serviço público para turistas”, disse ele.

 Ilustração de consulta médica

Araia explicou que o clínico geral vazio e o dentista do Marathu Health Center veio do regulamento do Ministério de Panrb com a letra circular nº B/185/M.S.02.03/2022. Onde, o estado do pessoal honorário oficial foi eliminado em 1º de janeiro de 2025 em todos os níveis do governo, variando de distritos/cidades, províncias, ao centro.

Como resultado, o governo do distrito de Barau, East Kalimantan, não estendeu o contrato de todos os funcionários honorários, incluindo o setor honorário do setor de saúde.

“As cabeças das aldeias estão sentadas juntas, discutimos como é a saída. Porque a população local também precisa de um médico. Se houver uma emergência que precise atravessar a cidade, é claro que leva tempo”, disse ele.

Enquanto isso, a UPT de Marathu Puskesmas, Suryan explicou a vaga dos médicos no centro de saúde do distrito de Marathu UPTD desde 16 de janeiro de 2025. No entanto, os Puskesmas permaneceram abertos e os serviços realizados por funcionários como enfermeiros, parteiras e administração.

“Que o serviço ainda é o horário de trabalho usual, mas desde 16 de janeiro, nosso centro de saúde não possui médicos e dentistas em geral”, disse ele.

Sabe -se que o distrito de Marathua é a área externa do leste de Kalimantan. Relacionada à saúde, a comunidade depende apenas do Centro de Saúde de Marrua. Ele espera obter uma solução rápida imediatamente devido ao acesso muito distante para chegar ao centro de saúde no Hospital Regional de Tanjung Redeb.

“Com relação a esse problema, continuamos a coordenar com o escritório de saúde e regente. Enquanto isso, os Puskesmas permanecem abertos como de costume, mas não há médicos”, disse ele.

Chefe do Escritório de Saúde de Braneu, chefe do escritório de saúde de Braneu, Lamlay Sarie confirmou a crise do médico que ocorreu no distrito de Marathua. Atualmente, seu partido coordenou com o Regente de Baneu para encontrar soluções relacionadas à crise dos médicos na Regency of Barau.

“Deus deseja, existem várias soluções, mas porque isso continua avançando, é claro, esse período de transição enfrentará. Os detalhes serão informados”, concluiu.