Não há medo, ele foi preso por Vadel Badjidh Keciduk ainda pode sorrir

Yakarta, vivo – A polícia do metrô do sul prendeu oficialmente Vadel Badjideh relacionada a alegadas relações sexuais e abortos de Nikita Mirzani, Laura Meizani, também conhecida como Lolly.

Vadel costumava sorrir durante uma conferência de imprensa na Polícia de Yakarta, South Metro. Eles já viram isso usando um prisioneiro laranja. Seu cabelo também parecia um rabo de cavalo. Mova para conhecer as informações completas, vamos lá!

Vadel também foi visto balançando a cabeça várias vezes. Vadel realizou o gesto quando a Unidade de Proteção à Criança e a Polícia de Proteção à Criança (PPA), AKP Citra Ayu e South Yakarta, Comissário de Relações Públicas, Nurma Dewi, leu o caso principal da suposta interação e aborto de crianças de Nikita Mirzani. .

“Hoje à noite determinamos a prisão da ordem de retenção e fomos assinados pela liderança”, disse a comissária Nurma Dewi na polícia do metrô do sul de Yakarta, na sexta -feira, 14 de fevereiro de 2025 da noite.

 Vadel Badjidh e Laura Meizani (Lolly) Foto: História do Instagram @vadelbadjideh

Enquanto isso, a polícia de South Metro Yakarta Kanit Akp Citra Ayu explicou que a atitude de Vadel, Nikita sentiu em desvantagem até que ele acabou informando a polícia.

“Para este incidente, NM como mãe biológica da vítima se sentiu desfavorecida e informou a polícia do metrô do sul de Yakarta”, disse a polícia do metrô do South Yakarta, da Kanit PPA, Akp Citra Ayu.

Anteriormente, Vadel Badjidh era nomeado suspeito no suposto caso de relações sexuais e aborto de Lolly. Isso foi reconhecido por seu advogado, Razman Arif nasuidade.

“O título do caso e o caso foram realizados chamado irmão Vadel Alfajo Badjidh como suspeito”, disse ele, na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.