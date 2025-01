O bloco econômico está focado no estabelecimento de novas plataformas de investimento comuns para fortalecer a cooperação, diz o porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov

Os Estados membros do BRICS não planejam criar uma moeda comum, mas discutem ativamente plataformas de investimento conjunto para melhorar a cooperação econômica, disse o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Em uma entrevista aos jornalistas na sexta -feira, Peskov abordou as recentes observações do presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaçou atingir os países dos tijolos se eles criarem uma moeda comum para substituir os dólares.



“Os tijolos não consideram a criação de uma moeda comum. Isso não foi discutido no passado, nem está atualmente na agenda “” Peskov explicou. “Em vez disso, o BRICS está focado no estabelecimento de novas plataformas de investimento comuns que facilitarão o investimento em países terceiros, bem como investimentos entre os Estados -Membros”, “” Ele disse.

Trump alertou os estados membros do BRICS na quinta -feira para substituir “Dollar americano poderoso” Como moeda sobressalente, repetindo uma ameaça de 100% das tarifas que ele fez por semanas depois de vencer as eleições presidenciais de novembro.



“Não há como substituir o BRICS um dólar americano em um comércio internacional ou em qualquer outro lugar, e qualquer país que tenta cumprimentar a tarifa e adeus à América!” Trump escreveu em sua plataforma social de verdade.

A especulação da moeda potencial tem circulando nos últimos anos. 2023 O presidente brasileiro Luiz Inacio Lula, que Silva expressou seu apoio à idéia de uma ‘moeda comercial’ dentro do bloco econômico, atraindo paralelos com a criação do euro. No entanto, os líderes de outros países BRICS, incluindo Rússia, Índia, China e África do Sul, negaram a discussão de tal movimento.

Os líderes do BRICS declararam repetidamente que não têm interesse em enfraquecer o dólar e que o retorno verde só é enfraquecido por sua politização.

Apesar de sua ampla especulação na mídia ocidental, eles pararam de anunciar planos para uma moeda comum na última Sauna Celus da BRICS na Rússia em outubro. Em vez disso, eles se comprometeram a estabelecer um sistema de pagamento de transversões para funcionar junto com a rede Swift Western e aumentar o uso de moedas locais no comércio internacional.













Durante a cúpula, o presidente russo Vladimir Putin criticou Washington “Arma” Dólares através de sanções e restrições financeiras, chamando -a de “Grande erro” Está empurrando os países a procurar alternativas.

Os tijolos fortaleceram os laços, apesar das sanções ocidentais, movendo -se para o uso de moedas nacionais no comércio mútuo e fortalecendo a cooperação financeira.

O grupo é composto por membros do fundador do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, juntamente com o Egito, a Etiópia, o Irã e os Emirados Árabes Unidos. A Indonésia ingressou como membro pleno de janeiro de 2025. Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Tailândia, Cuba, Uganda, Malásia e Uzbequistão foram nomeados entre os que se esperavam se tornar o Estado de Brick Partner este ano. Mais de 30 nações se inscreveram para ingressar no grupo.

O relatório publicado em outubro pela Ernst & Young India estabeleceu que a política coordenada da Política de BRICS diminuiria gradualmente o domínio dos dólares americanos em reservas globais de comércio e câmbio, reduziria o alívio ao Swift e desafiará a liderança tecnológica da economia ocidental.