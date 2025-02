Não há representação em Rajya Sabha no norte de Andhra desde os últimos 25 anos

Os distritos do norte de Andhra de Viziananaram e Srikakulam não puderam obter representação em Rajya Sabha nos últimos 25 anos, de acordo com um estudo de acadêmicos e especialistas políticos. In the context of the resignation of V. Vijay Sai Reddy to Rajya Sabha, they suggested that the Government of the National Democratic Alliance (NDA) assign the seat for the backward districts so that the selected leader can raise the problems of the region in the região da câmara alta.

Segundo seus estudos, o Cheepurupalli MLA Kala Venkata Rao foi a última pessoa selecionada para Rajya Sabha há 25 anos. O Alto Comando do Partido Telugu Desam (TDP) deu uma chance em abril de 1998. Anteriormente, o Partido do Congresso proporcionou uma oportunidade para Kishore Chandra Deo representar o partido na Câmara Alta em abril de 1994. Majjji Tulasidas do distrito de Srikakulam Também recebeu a oportunidade para o Alto Comando do Congresso em abril de 1994, mas morreu em setembro de 1994. Palavalasa Rajasekharam Ele representou o Partido do Congresso em Rajya Sabha entre 1976 e 1982.

A professora assistente da Universidade do Dr. Brambedkar, Gunta Leela Vara Prasad, que escreveu livros sobre a história política do distrito de Srikakulam, disse que os líderes dos distritos atrasados ​​deveriam ter a oportunidade de aumentar a voz em Rajya Sabha. “Comparados a Lok Sabha, os membros de Rajya Sabha teriam mais tempo para discutir problemas públicos. Sem dúvida, fará o governo responder às consultas dos membros. Os problemas da Fase 2 de Vamsadhara, o problema renal de Uddanam e outros poderiam ser discutidos extensivamente quando o líder de Srkakulam tiver a oportunidade ”, acrescentou.

O presidente de Viziananaram Zilla Powra Vedika, Bhisetti Babji, disse que os sucessivos governos representados por vários partidos haviam ignorado completamente os distritos de Vizianaram e Srikakulam, negando o assento de Rajya Sabha a um líder da região. “É o momento certo para o Chandrababu levar o governo a selecionar um líder desta região para a sede de Rajya Sabha desocupada pelo Sr. Vijaya Sai Reddy. Então, sozinho, a justiça política será feita para a maioria das áreas atrasadas da região ”, acrescentou.

O vice -presidente do Fórum Intelectual de Andhra Pradesh, Golivi Appala Naidu, disse que mesmo o distrito de Visakhapatnam, da região do norte de Andhra, foi negligenciado na alocação de assentos de Rajya Sabha nos últimos 15 anos. Segundo ele, o líder sênior do Congresso, Dronam Raju Satyanarayana, teve a oportunidade de ser membro de Rajya Sabha entre 1988 e 1994 e T.Subbirami Reddy entre 2008 e 2014.

“Infelizmente, as partes selecionam pessoas e pessoas comerciais altamente influentes como membros de Rajya Sabha durante as últimas décadas. É lamentável. Supõe -se que os líderes que não possam pagar os gastos eleitorais nas eleições de Lok Sabha têm a oportunidade de Rajya Sabha. Tal era o objetivo dos fabricantes da Constituição. Pelo menos agora, a justiça deve ser feita para a região norte de Andhra ”, acrescentou.