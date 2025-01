Não importa o quanto ele tente, Trump não pode acabar com a energia limpa

Presidente eleito Donald Trump ligou O aquecimento global é “uma farsa”, “uma farsa” e “inexistente”. Certa vez, ele disse que a ideia de que o aquecimento global é causado pelas emissões de combustíveis fósseis foi “criada pelos e para os chineses para tornar a indústria americana não competitiva”. Quando questionado sobre a razão pela qual o nível do mar está a subir, Trump respondeu que “os cientistas não têm ideia do que vai acontecer. “É o tempo.”

Pressionado a reconhecer que as alterações climáticas influenciam a frequência e a gravidade dos incêndios florestais, Trump declarado“Vai começar a ficar mais frio. Basta olhar”. Durante seu primeiro mandato, culpado uma série catastrófica de incêndios florestais na Califórnia devido à má gestão florestal: “Existem florestas em todo o mundo. Não há incêndios como na Califórnia.” Nem então nem agora Trump mencionou o novo normal da Califórnia: secas prolongadas e ventos fortes.

Trump tem noivo que assim que regressar à Casa Branca se retirará (novamente) dos Acordos Climáticos de Paris; “perfure, baby, perfure” para petróleo e gás; e “rescindir tudo fundos não gastos”relacionado à energia limpa na Lei de Redução da Inflação do governo Biden. Ele também pode acabar subsídios para carros elétricos, ônibus escolares e instalações eólicas offshore, incentivar a extração de combustíveis fósseis em terras públicas, instruir o Departamento de Energia a alterar os regulamentos de emissões e adiar empréstimos e doações da Lei CHIPS e Ciência e da Lei de Empregos e Investimentos em Infraestrutura.

As ações de Trump, e a retórica que as acompanha, irão quase certamente abrandar a transição para a energia limpa. Mas hoje nem mesmo um presidente americano pode pôr fim a essa transição, especialmente quando a maioria dos americanos acreditar que as alterações climáticas já causaram danos substanciais ao país. E Trump está a combater as forças do mercado, a inovação tecnológica e a política suína.

As políticas de energia limpa estão profundamente enraizadas na economia global e a China lidera frequentemente o desenvolvimento de novas tecnologias. Em 2023, 90 por cento dos nova capacidade em todo o mundo vieram de fontes de energia limpa. As rigorosas regulamentações da União Europeia obrigam as empresas multinacionais nos Estados Unidos e noutros lugares a dar prioridade às energias renováveis ​​e à descarbonização nas suas cadeias de abastecimento. À medida que os custos da energia eólica, solar e eléctrica continuam a diminuir e o crescimento económico é dissociado da utilização de combustíveis fósseis, os Estados Unidos atrasados ​​terão cada vez mais dificuldade em preservar e desenvolver mercados nos países industrializados e em desenvolvimento.

Os Estados Unidos gastam actualmente cerca de 2 biliões de dólares por ano em projectos de energia limpa, mais do dobro do montante atribuído a novos fornecimentos de petróleo, gás e carvão. As bombas de calor agora vendem mais que as caldeiras a gás. Em 2023, os americanos adicionaram três vezes mais capacidade solar do que gás natural. As empresas automobilísticas estão gasto bilhões em veículos elétricos, estações de recarga e baterias menores e mais leves; os serviços públicos têm adquirido enormes quantidades de energia renovável.

Cada dólar que o governo aloca para tecnologias “verdes” gera US$ 5 a US$ 6 dólares em investimento privado. Vários estados e localidades exigem agora que uma maior percentagem da sua electricidade venha de fontes de energia limpa. Michigan, Maine, Massachusetts e Minnesota reforçaram recentemente os seus padrões de portfólio de ação climática.

Muitos projetos de grande escala já começaram ou estão prestes a começar. Dois dias após a reeleição de Trump, por exemplo, o Departamento de Energia finalizou um empréstimo de 475 milhões de dólares para uma instalação de reciclagem de baterias. A energia limpa emprega cerca de 3,3 milhões de pessoas, um em cada 50 trabalhadores nos EUA; Os seus salários são, em média, 21 por cento mais elevados do que os dos trabalhadores noutras profissões.

Entretanto, as empresas de combustíveis fósseis, que já produzem mais petróleo e gás do que nunca nos Estados Unidos e vendem muito a outros países, podem ignorar as animações do tipo “perfure, baby, perfure” porque criar mais oferta irá deprimir os preços.

o diretor beneficiários das dotações para a acção climática da administração Biden, por uma margem enorme, são círculos eleitorais republicanos em estados vermelhos. O Texas é o maior vencedor do boom da energia limpa, com a Flórida em segundo lugar. As zonas rurais destes estados estão ansiosas por reservar terrenos para instalações de produção de painéis solares, fábricas de veículos eléctricos e refinarias de lítio. E o custo da mão de obra lá é menor do que nos estados azuis.

Não é nenhuma surpresa, então, que em Agosto de 2024, 18 membros republicanos da Câmara instaram o presidente Mike Johnson (R-La.) a não revogar os créditos fiscais que criaram dezenas de milhares de empregos nos seus distritos. E Johnson indicou que aplicará um bisturi, e não uma marreta, às políticas existentes de energia limpa.

Com certa ironia, alguns especialistas do setor prever que com Trump na Casa Branca, as empresas financeiras deixarão de utilizar os termos “clima”, “sustentabilidade” ou “ESG” (ambiental, social e governação) ao negociar acordos. Em vez disso, enfatizarão a necessidade de “financiamento da transição”, “resiliência”, “tecnologia crítica” e “segurança energética”.

Muitos especialistas sublinham que a transição para um mundo movido por energia limpa está em curso. A única pergunta a fazer, embora com compreensível apreensão, é quanto tempo levará para que isso aconteça.

Glenn C. Altschuler é professor emérito de estudos americanos Thomas e Dorothy Litwin na Universidade Cornell.

