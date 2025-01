Não, Jim Acosta não atira na CNN

Rumores estão circulando que Jim Acosta Ele foi demitido da CNN, deixando muitos espectadores se perguntando sobre seu futuro na rede. De acordo com vários pontos de venda, a programação da Acosta foi reorganizada e seu programa passou do cronograma. No entanto, ele não foi demitido. Agora, muitos espectadores se perguntam o que aconteceu.

Curioso sobre se Jim Acosta foi demitido da CNN? Aqui está mais sobre isso.

Acosta é demitido da CNN?

Segundo os relatos, Jim Acosta, o principal correspondente nacional da CNN, está deixando a rede, mas não foi demitido. Parece que ele está indo por conta própria.

Isso ocorre após o show das 10 horas da manhã do alinhamento da programação. A mudança faz parte de uma reorganização mais ampla na CNN. A sala da situação com Wolf Blitzer e Pamela Brown agora ocupará o espaço anteriormente mantido pelo programa Acosta.

De acordo com Fox News Fuentes, a ACOSTA ofereceu um novo cronograma. No entanto, a transferência proposta para um programa da meia -noite não foi bem recebida. De acordo com uma fonte, “muitos espectadores como Jim … se houver alguém que possa fazer a noite, é ele. É triste vê -lo sair”.

A Acosta, que ingressou na CNN em 2007, tornou -se amplamente conhecida por seu relacionamento de confronto com o governo Trump, especialmente como o principal correspondente da rede. Seu confronto em 2018, onde ele se recusou a desistir do microfone durante uma sessão informativa de imprensa, levou a Casa Branca a tentar revogar seu passe de imprensa. No entanto, a CNN argumentou com sucesso que estuprou as emendas no primeiro e no quinto. Este incidente ganhou admiração e crítica.

Após as eleições de 2020, a Acosta assumiu o papel do principal correspondente nacional. No entanto, com a liderança da CNN agora apontando para uma posição mais neutra em sua cobertura política, a rede fez mudanças que parecem ter levado à partida de Acosta. Embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito, os relatórios sugerem que você pode deixar a rede em breve.