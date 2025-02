Não, Kanye West e Bianca Censori não abordam o divórcio em rumores

Quer saber que sim Kanye WestTambém conhecido como VÓSe Bianca Censori estão indo para um divórcio? Os relatos dos tablóides recentes causaram especulações sobre o estado do relacionamento do casal após um turbilhão de algumas semanas cheias de controvérsias, aparições públicas e as ações dos detentores de você.

É isso que sabemos até agora sobre os rumores de divórcio, as recentes manchetes recentes de Kanye West e Bianca Censori e a resposta do casal.

Kanye West e Bianca Censori não são se divorciar

Kanye West e Bianca Censori não se divorciam, de acordo com seu representante por um longo tempo, Milo Yiannopoulos, que disse O repórter de Hollywood Quinta-feira. Em seu comunicado, ele disse: “Ye e Bianca estão em Los Angeles, prestes a aproveitar o Dia dos Namorados juntos. Os anúncios sobre sua vida privada virão diretamente deles, não um boato sem levar em consideração a imprensa sensacionalista. estar se separando?

O Daily Mail e Tmz Na quinta -feira, informou que o casal havia se separado e entrou em contato com advogados de divórcio. A TMZ citou o relatório de correio e declarou que logo se esperava que uma apresentação legal acabasse com o casamento.

No domingo à noite, a marca de West Yeezy emitiu um anúncio do Super Bowl nos mercados locais. No clipe, oeste, com óculos de sol e acostumado à cadeira de um dentista, disse: “Gastei como todo o dinheiro para o comercial nesses novos dentes”, enquanto mostrava dentes com incrustações de diamante.

“Mais uma vez, tive que filmar no iPhone. Hum … hum … veja yeezy.com.

Em 2025 Grammys, Censori carregou uma minista pura que se assemelha à capa do álbum West Vultures 1 com Ty Dolla $ ign. Yiannopoulos declarou: “Há uma pessoa que controla o que Bianca Censori usa. O nome dessa pessoa é Bianca Censori.

West também enfrenta uma demanda de um ex -funcionário de Yeezy que alega discriminação, assédio e retaliação devido a seu gênero e religião judaica, apoiada por mensagens de texto ofensivas documentadas.