Não, mais jovem não foi cancelado, mas por que terminou com a 7ª temporada?

Ansioso para saber se a série de drama romântico Mais jovemque funcionou por sete temporadas, tem sido cancelado? Temos todos os detalhes. A série se concentrou em Liza (Sutton Foster), uma mãe solteira que está em sua idade para conseguir o emprego desejado. Ao longo do caminho, ela também tenta reiniciar sua vida amorosa enquanto navega nos desafios no local de trabalho. Com essa premissa atraente que termina com a 7ª temporada, muitos ficam intrigados para saber o porquê.

Então, aqui estão todos os detalhes.

A 8ª temporada mais jovem foi cancelada ou o programa terminou naturalmente com a 7ª temporada?

A temporada mais jovem terminou naturalmente e não foi cancelada. O Darren Star Showrunner planejou anteriormente como a última edição do show de longo prazo.

A temporada mais jovem concluiu oficialmente todas as histórias de personagens enquanto resolveu todos os laços soltos ao longo da trama. No final, Liza escolhe não avançar com seu relacionamento romântico por dentro e por fora com Charles. Ela decide se concentrar em sua carreira, finalmente, enviando a escada corporativa no final do programa, tornando -se assistente editorial do editor -chefe da empírica.

Enquanto isso, Kelsey decide procurar investidores para iniciar seu centro editorial. Hello Sunshine de Reese Witherspoon apresenta uma ótima oferta, estabelecendo o novo capítulo Kelsey no Ocidente. Essa conclusão coloca os dois personagens em sua pista de corrida, colocando sua vida amorosa no banco de trás por algum tempo.

A estrela criadora já havia planejado designar a 7ª temporada como a última parcela. Portanto, a série nunca foi renovada para a 8ª temporada. Ele sentiu que era o momento certo para fechar a temporada naturalmente quando os personagens atingiram os destinos desejados.

Essa decisão fazia sentido para o enredo de longo prazo e o criador e o elenco, que embarcavam em projetos mais recentes na época. Durante esse período, Star foi absorvido no lançamento de Emily em Paris, que se tornou um enorme sucesso da Netflix nos próximos anos. Além disso, Hilary Duff, que interpretou Kelsey, assinou como eu conheci seu pai.