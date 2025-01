Os espectadores estão curiosos para saber se Matlock Temporada 1que estreou em setembro de 2024, foi cancelado ou continuará. A série tem um total de 10 episódios, mas apenas oito foram ao ar na CBS até o momento, levantando preocupações sobre seu retorno. O último episódio, intitulado “No, No Monsters”, foi ao ar em 12 de dezembro de 2024. Ele se concentra na busca de Madeline Kingston por um documento essencial para o caso Wellbrexa.

Aqui está um artigo detalhado sobre se o Matlock foi cancelado ou em hiato, juntamente com detalhes sobre sua renovação.

O Matlock 2024 já foi cancelado?

Não, Matlock 2024 não foi cancelado, mas sim está em pausa e também será renovado para a 2ª temporada.

Os episódios restantes de Matlock não foram ao ar no mês passado porque a série estava em um hiato temporário devido à temporada de férias. No entanto, os fãs não precisam se preocupar, pois o episódio 9 está programado para ser lançado em 30 de janeiro e o episódio 10 deve ser lançado em 6 de fevereiro, no horário normal.

Além disso, aqueles preocupados com a renovação do programa também podem se sentir aliviados, pois a rede deu oficialmente sinal verde para mais uma temporada da popular série. A rede divulgou um comunicado no qual a presidente da CBS Entertainment, Amy Reisenbach, confirmou o episódio do segundo ano. Ela disse: “Este MATLOCK re-concebido foi idealizado por Jennie Snyder Urman com uma reviravolta surpreendente e brilhante na história, e sabíamos que tínhamos algo muito especial no momento em que vimos o primeiro episódio trazido à vida pela incrivelmente talentosa Kathy Bates.” .

Como a série recebeu uma impressionante “recepção do público e elogios da crítica”, eles continuam entusiasmados com a próxima temporada. Até agora, nenhuma data de lançamento confirmada ou detalhes do enredo para a 2ª temporada foram revelados.

A série dramática é baseada na série dramática jurídica de 1986 com o mesmo nome. Conta a vida da advogada aposentada Madeline, que depois de ganhar fama nos primeiros anos, volta ao ramo de advocacia em um escritório de prestígio. Ele usa suas técnicas engenhosas e comportamento modesto para expor a verdade e trazer justiça.