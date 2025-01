Não me aposentei, apenas desisti deste teste porque não estou apto: Rohit

O capitão da Índia, Rohit Sharma, observa os atrasos da chuva durante o terceiro dia do terceiro teste de críquete entre a Índia e a Austrália no Gabba em Brisbane, Austrália, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. (AP Photo/Pat Hoelscher) | Crédito da foto: AP

No sábado (4 de janeiro de 2024), o batedor sênior indiano Rohit Sharma negou categoricamente os rumores de sua aposentadoria e disse que “retirou-se” do Teste de Sydney em andamento contra a Austrália devido à sua má forma.

Rohit, que estava em forma modesta, “optou por fazer uma pausa” no Teste de Sydney e entregou as funções de liderança a Jasprit Bumrah, gerando especulações generalizadas sobre seu futuro.

“Não me aposentei. Desisti, é o que eu diria. Basicamente, a conversa que tive com o técnico e o selecionador foi muito simples. Que não sou capaz de marcar corridas, não tem como, é ‘É um jogo.’ importante e precisamos de um jogador em forma. Do jeito que as coisas estão, em nossas rebatidas, a forma dos meninos não é tão boa”, disse Rohit à Star Sports.

“Portanto, você não pode ter muitos jogadores fora de forma no time. Essa coisa simples estava passando pela minha cabeça. Não vou a lugar nenhum. É por isso que queria dizer ao técnico e ao selecionador que é isso que está acontecendo. em minha mente.

“Eles apoiaram minha decisão. Disseram que você joga há muitos anos. Você sabe o que está fazendo. Então foi difícil para mim tomar essa decisão. Mas se tudo ficar na frente, então essa decisão foi sensata.” “Não vou pensar muito mais”, acrescentou.

A mudança também abriu caminho para a inclusão de Shubman Gill na crucial quinta partida do Troféu Border-Gavaskar, na qual a Índia está perdendo por 1-2.