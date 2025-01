Não, Norah O’Donnell não foi demitido da CBS Evening News

Norah O’DonnellA saída de Notícias noturnas da CBS Ele deixou os espectadores se perguntando se a corrente a demitiu. Ela é uma excelente jornalista e apresentadora, amplamente conhecida por vários programas da CBS, como 60 minutos e pessoa a pessoa. No entanto, O’Donnell anunciou recentemente que se despediu do CBS Evening News e revelou seus planos futuros.

Então, por que Norah O’Donnell deixou a CBS Evening News? Aqui estão todos os detalhes.

Norah O’Donnell foi demitido da CBS Evening News?

Não, O’Donnell não foi demitido do CBS Evening News; Ela saiu por sua própria vontade.

Em 23 de janeiro, O’Donnell deixou oficialmente o CBS Evening News depois de trabalhar como apresentador e editor -gerente por mais de cinco anos. Seu último dia no programa de notícias foi responsável por Oprah Winfrey, que compartilhou algumas palavras gentis sobre ela em uma mensagem pré -gravada.

“Você tem muito orgulho. Seu trabalho como apresentador e editor -chefe da CBS Evening News não apenas ganhou prêmios, mas, o que é mais importante, fez uma grande diferença e informou à nossa nação ”, Oprah. ditado.

A saída de O’Donnell do programa de notícias foi anunciada em julho de 2024. A cadeia confirmou que deixará seu apresentador no CBS Evening News após as eleições presidenciais de 2024.

A apresentadora de televisão anunciou sua partida em uma mensagem sincera e escreveu: “Passei 12 anos como apresentador aqui na CBS News, conectado a uma transmissão diária e aos rigores de um ciclo de notícias implacável”. Ele também acrescentou que era hora de “fazer algo diferente”. O’Donnell continuou: “Esta eleição presidencial será a minha sétima como jornalista e, para muitos de nós neste negócio, tendemos a olhar para nossas carreiras em termos desses eventos importantes” (através de CBS News).

Embora ele tenha deixado seu apresentador, O’Donnell assumirá uma nova posição na CBS como correspondente sênior.