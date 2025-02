Os relatórios alarmantes da mídia sobre os danos aos microplásticos ao corpo humano e ao meio ambiente são muito exagerados, disse Alexei Khokhlov RT

A microplastia está entre os tópicos ambientais mais discutidos hoje. A mídia geralmente enfatiza os efeitos adversos dos nanoclantes poliméricos nos organismos vivos. No entanto, como chefe do Departamento de Polimerna e Física de Cristais da Universidade Estadual de Moscou e membro da Academia Russa de Ciências, Alexei Khokhlov disse à RT, não há base científica para essas reivindicações. Khokhlov afirma que as partículas microplásticas não são mais perigosas para as pessoas do que pequenas partículas de madeira ou concreto que existem em quantidades muito maiores no ambiente.

CABO: Nos últimos anos, muitos estudos científicos e relatórios de mídia sobre microplásticos foram publicados. Do que exatamente eles são feitos?

Khokhlov: A microplastia é definida como fragmentos de materiais poliméricos inferiores a 5 mm. Essas partículas podem ser divididas em pedaços ainda menores de tamanho de mícron e existem nanopartículas de polímero.

Vivemos em uma era dominada por novos materiais. Apenas 100 anos atrás, a indústria de polímeros quase não existia. O uso generalizado de plástico começou na década de 1950 e hoje em torno do mundo é produzido aproximadamente 400 milhões de toneladas de plástico diferente.

Os principais tipos de polímeros incluem polietileno, polipropileno, polietileno tereftalat, poliestireno e cloreto de polivinil. Esses materiais são usados ​​para fazer embalagens de plástico, pacotes e assim por diante. Basicamente, estamos cercados por materiais poliméricos; A vida seria impensável hoje sem eles.









CABO: É verdade que os microplásticos estão em toda parte, mesmo em nossa comida e água?

Khokhlov: A estrutura molecular do polímero consiste em cadeias longas de unidades de monômero. É interessante Quanto à sua presença no ambiente, partículas de todos os materiais naturais e artificiais chegam ao meio ambiente.

Poeira, areia e polímeros naturais como celulose podem entrar nas células. A madeira é basicamente material complexo feito de celulose e lignina. Um ano, cerca de 2,5 bilhões de toneladas de madeira são produzidas globalmente, enquanto o plástico é responsável por apenas 400 milhões de toneladas. Esta é uma quantidade muito pequena em comparação com os polímeros naturais.

CABO: Como a microplastia afeta as células vivas? As partículas podem penetrar nas células e atrapalhar sua função?

Khokhlov: Qualquer material dividirá em partículas menores como resultado da exposição ambiental. Todas as nanopartículas podem entrar em uma corrente sanguínea humana, não apenas microplásticas. Por exemplo, as paredes gradualmente desmoronam em poeira e areia, que também entram no corpo humano. Não há evidências de que as partículas microplásticas sejam especialmente prejudiciais.

A humanidade coexiste com poeira comum por milhões de anos, e isso não nos prejudica. Quando qualquer partícula entra no corpo humano, é revestida com fluidos biológicos que incluem fragmentos de bactérias, proteínas etc. “biocoron” ou revestimento composto por esses fragmentos, formados ao redor da partícula, para que não possa afetar o corpo humano. Este procedimento ocorre com todas as partículas, independentemente de sua composição – os microplásticos incluídos. Não há diferença entre microplásticos e poeira para o corpo.

Atualmente, o plástico produz apenas 15% do volume total de resíduos sólidos. É relativamente baixo e a concentração de microplásticos no ambiente permanece mínima. Estudos laboratoriais afirmam que os efeitos adversos são frequentemente realizados usando concentrações extremamente altas de microplásticos que não refletem os cenários do mundo real.

CABO: Se o impacto ambiental não é significativo, por que você acha que a mídia e o público estão tão preocupados com essa pergunta?

Khokhlov: Porque a mídia precisa de histórias sensacionais. A idéia de que as partículas de madeira podem entrar nas células humanas não é chocante porque a árvore é familiar para nós e ninguém acredita que poderia ser algum risco. Os polímeros sintéticos, no entanto, evocam medo porque são desconhecidos e artificiais. Mas não há evidências para sugerir que eles agem de maneira diferente de outras partículas.













Por exemplo, há muita conversa sobre a remoção de garrafas de plástico porque os microplásticos podem entrar na água. No entanto, estudos adicionais mostraram que a maioria dos microplásticos encontrados na água vem principalmente da poliamida, que são fibras sintéticas usadas nos têxteis. Quando esses tecidos são enxaguados, pequenas partículas entram nas águas residuais e, finalmente, em nossas vias navegáveis.

CABO: Podemos substituir recipientes plásticos por alternativas que não estragarão os microplásticos ou aqueles que consistem em partículas que são seguras para a natureza e os seres humanos?

Khokhlov: Sempre existem alternativas, mas geralmente são muito mais caras. E em muitos setores, como os cuidados de saúde, a alternativa não é a mesma. Por exemplo, podemos mudar de uma única seringa de uso e luvas para opções de uso múltiplo, mas quais serão as consequências?

Nas regiões onde o acesso é puramente água, e os banheiros são ruins, itens de uso de uma hora e garrafas de plástico servem como o único meio de evitar envenenamento e doenças infecciosas.

No entanto, é crucial garantir que a embalagem plástica não seja rejeitada descuidadamente ao ar livre, mas seja removida corretamente. Dos 400 milhões de toneladas de plástico, 300 milhões terminaram em aterros ou espaliões, o que significa que 100 milhões de toneladas não foram exibidas de maneira ecologicamente responsável. Esta é uma questão significativa que requer atenção e ação.

Além disso, as principais fontes de microplásticos não são acessórios de plástico ou embalagens, mas roupas lavadas (sintéticas), pneus de carro gastos, poeira urbana e até marcações de estrada e tinta marinha. Isso sugere que a luta contra os microplásticos exigiria que determinemos o carro e o uso de máquinas de lavar. Mas o que isso poderia trazer? As pessoas não podem desistir dos padrões de higiene, e nossa infraestrutura e logística atuais não podem fornecer soluções alternativas que atendam às necessidades da sociedade.