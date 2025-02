Não, o Departamento de Justiça não cortou um quid pro quo ‘bom’ com Eric Adams

Estes são dias tristes para o Estado de Direito nos Estados Unidos. Sempre determinamos a culpa ou inocência com base na lei e nos fatos, especialmente em casos oficiais de corrupção em que o interesse público em um governo honesto não pode ser julgado improcedente. Isto é, até nós v. Eric Adams.

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, declarou -se inocente e escolheu um julgamento por júri, até que viu outra produção dos ratos: mudar de posição na repressão do presidente Trump contra imigrantes ilegais e possivelmente também mudar de partido político.

Tratamento doce: eles convidam você para Mar-a-Lago para uma reunião, Trump começa a lançar que você foi “tratado injustamente” e, antes de perceber, seu recém-nomeado Departamento de Justiça se move para descartar o caso criminal “sem preconceito”. isto é, pode ser preenchido novamente no futuro.

Por que sem preconceito? Isso deixou os advogados e o juiz coçando a cabeça. A única inferência que pode ser desenhada é que ele mantém Adams sob o polegar de Trump. Se o Adams mudar de posição novamente, ou então sair da linha, o gabinete poderá ser retornado ao arquivo.

Quase todo mundo quer que Adams faça esse julgamento com o júri, pelo menos todos, exceto o Departamento de Justiça de Trump e Alan Dershowitz, professor emérito da faculdade de Harvard Law.

Dershowitz, um ex -advogado de Trump, discutiu em Um artigo incrível Na semana passada, “não há nada incomum, ou incorreto”, com o acordo, o Departamento de Justiça ofereceu Adams, a saber, uma demissão sem preconceito à sua acusação de corrupção, em troca da disposição do prefeito de acumular a repressão contra o Trump contra ilegal imigração.

Os promotores fazem acordos o tempo todo, argumenta Dershowitz, e há boas ofertas e maus acordos. O promotor dos Estados Unidos, Danielle Sassoon, e pelo menos seis outros funcionários do Departamento de Justiça de Nova York e Washington acharam que era um negócio ruim e renunciou.

Dershowitz diz que não há nada de errado com este quid pro quo. Você deve saber do que está falando. No primeiro julgamento político de Trump em 2020, ele argumentou que não havia nada de errado com a oferta de Trump de liberar a Ucrânia confiscou assistência militar em troca de Volodymyr Zelensky para produzir alguma sujeira em Joe Biden, então candidato à indicação democrata

Quanto a Adams, Dershowitz escreve que Trump tem o direito de “determinar as prioridades do escritório do promotor”, como a “acusação de um prefeito que acredita que poderia ajudá -lo a implementar essa política”. Os advogados chamam isso de quid pro quo, a troca negociada que ocorre em cada contrato.

Dershowitz ressalta que os promotores participam do Quid Pro Quos o tempo todo. Eles prometem os réus a uma sentença mais leve se eles se declararem culpados; Eles envolvem os réus que serão mais fáceis se cooperarem testemunhar ou usar um cabo para parar. Obviamente, aqui o quid pro quo por abandonar as posições não tinha nada a ver com o caso de corrupção, que Dershowitz admite que “crimes graves que foram investigados neutros antes de Trump assumiram a posição”.

Existem bons quid pro quos e ruins, diz Dershowitz. Concluindo que Adams não teve nada a ver com o caso, conclui que esse recurso distinto não faz diferença. Isso foi bom.

Obviamente, Dershowitz ignora que Adams, depois de ter feito um juramento para dizer a verdade no tribunal aberto, testemunhou que não havia quid pro quo – a verdade da qual é totalmente negado pelo Sassoon’s carta de renúncia. Foi o quid pro quo que levou Sassoon a se recusar a fazer a moção para se despedir e depois renunciar.

A culpa ou inocência nunca deve se basear em considerações políticas. Eles o fizeram na Rússia soviética e na Alemanha nazista.

Se o juiz é negado (ou rejeitado) a moção da Regra 48 do Departamento de Justiça para rejeitar o caso contra Adams, seja porque a moção é irregular ou porque a demissão não é de interesse público, o que acontece a seguir? O Departamento de Justiça de Trump decidirá avançar com o escritório do promotor ou se recusar a fazê -lo.

Se o Departamento de Justiça decidir avançar, você terá que fazê -lo de boa fé. Ele não pode nomear o membro mais júnior da equipe para ser responsável por testar um caso importante como esse. Talvez ele jurasse pela ex -equipe que renunciou e trouxe a acusação primeiro. Faça o contrário, use o falecido juiz Antonin Scalia’s frase“Promova credulidade crédula”.

Mas suponha que o Departamento de Justiça se recusa a seguir em frente. Então, a gordura está no fogo. Nesse caso, temos um “piloto sem cabeça”, um processo criminal sem um promotor.

Então, juiz Ho, como DiógenosVocê deve sair com a lanterna e encontrar um promotor honesto. Não está claro se o tribunal pode nomear um advogado que não seja justiça para processar o caso. Os juízes devem dizer o que é a lei, não promotores de casos criminais; Essa divisão de responsabilidade é um dos bastiões da liberdade. Sobre esta questão, a jurisprudência é instável. Se Ho decidisse que Adams era Perjurad quando ele jurou que não tinha quid pro quo, o A Suprema Corte manteve Ele poderia processar o prefeito de desprezo criminal e nomear um advogado externo para carregar a bandeira.

Mas, além da área estreita, onde houve desprezo perante o Tribunal, a separação constitucional de poderes poderia impedir que o juiz designasse um promotor para coletar o padrão caído de Sassoon e os outros advogados que renunciaram.

Ho poderia usar o poder de sua posição judicial para convencer o procurador -geral Pam Bondi a jurar na equipe de acusação original como promotores dos Estados Unidos a alcançar o objetivo desejado. QUALQUER Existe jurisprudência Isso poderia nomear advogados externos que estariam sob a supervisão nominal de Bondi, apesar de a principal justiça não ter desempenhado um papel ativo na acusação.

Boa quid pro quo ou ruim? Eles nunca me ensinaram na faculdade de direito, não havia distinção legal. Teremos que olhar e esperar.

James D. Zirin, autor e analista jurídico, é ex -promotor federal no Distrito Sul de Nova York. Ele também é o apresentador do programa de televisão pública e podcasts “Conversas com Jim Zirin. “

