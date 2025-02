Não perca o sono devido às probabilidades de impacto dos asteróides: cientista planetário

A NASA está revisando as chances de um asteróide atingir a Terra em 2032, e estimativas recentes aumentam as possibilidades de 3,1 %. Mas o cientista planetário Terik Daly diz que não há razão para entrar em pânico.

Daly ingressou no Newsnation para discutir a possibilidade de que o asteróide, que tenha sido chamado de assassino da cidade, pudesse atingir a Terra em alguns anos.

“Este asteróide apresenta um risco”, disse ele. “Ele deve ser monitorado, mas não representa uma ameaça de que as pessoas precisam perder o sono neste momento”.

Daly acrescentou que a razão para mudar as previsões tem a ver com o monitoramento do caminho do asteróide à medida que se aproxima da Terra. Os cientistas estão procurando uma região de incerteza onde o asteróide poderia estar.

À medida que essa região se torna menor, a Terra ocupa mais espaço, o que aumenta as probabilidades de impacto. Mas, disse Daly, será reduzido o suficiente para a Terra estar na região, o que leva as probabilidades a zero.

Se o asteróide afetasse nosso planeta, ele não teria o mesmo tipo de impacto que o asteróide que supostamente matou os dinossauros. O asteróide é aproximadamente do mesmo tamanho que explodiu sobre Tunguska na Sibéria em 1908.

“Se eu atingisse uma área metropolitana, isso causaria uma região de devastação localizada”, disse Daly. “As pessoas não devem pensar que este é um evento que termina a civilização”.

