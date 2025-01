Não perca seu voto no Congresso, diz Arvind Kejriwal

O chamado nacional de Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, dirigiu na quarta -feira um ataque sem restrições contra o Congresso, pedindo aos moradores de Délhi que não “desperdiçam” seus votos no grande partido.

“Algumas pessoas aqui estão pensando em votar no Congresso. Por que você desperdiçaria seu voto? O Congresso não vencerá. Isso apenas reduzirá os votos. O Congresso e o BJP chegaram a um acordo. Eles estão lutando juntos para derrotar a AAP ”, disse ele, indo para uma demonstração em Timarpur, no norte de Delhi, na quarta -feira.

Kejriwal acrescentou: “Nunca vote para derrotar alguém. Vote para ajudar alguém a ganhar.

O ex -primeiro -ministro se comunicou com os membros do Congresso, dizendo que ele ainda é um novato político, apesar de ter passado 12 anos no campo.

“Você pode me pedir para consertar eletricidade, melhorar o abastecimento de água, construir estradas, construir escolas e desenvolver hospitais. Eu posso fazer tudo isso. Mas não sei como participar de abuso, políticas sujas e manobras políticas. Não estou aqui para lutar pela AAP. Estou aqui pelo progresso de suas famílias, para ajudar a garantir o futuro de seus filhos ”, afirmou.

Kejriwal prometeu que, se a AAP vencer as eleições, consertará as estradas quebradas e abordará queixas de água contaminadas e esgotos transbordando dentro de um mês.