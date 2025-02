Não perseguir VS Persible, o verdadeiro duelo que o clássico é realmente …..

Yakarta, vivo – Em todos os países, há o que é chamado de festa clássica ou clássica. Na Espanha, o clássico é um duelo entre o Real Madrid e o Barcelona.

Leia também: O chefe da Persible lembra Bobotoh, você não está desesperado para ir ao Patriot, apesar de usar as roupas de perseguir

Enquanto isso, na Indonésia, também há uma partida chamada clássica. O clássico da Indonésia é um duelo entre Jacarta e Persib Bandung persistente?

Esta opinião não está realmente correta. Porque, a rivalidade de Persib e Persja foi formada apenas nos anos 2000.

Leia também: Vá para a cabeça Perseyy Yakarta vs Persib Bandung, que é superior?

Isso ocorreu ainda mais devido à rivalidade entre os dois seguidores, Bobotoh e Jakmania. Não porque é pura competição na grelha.

Então, que partido merece ser chamado de Indonésia clássica? O predicado é realmente digno de ser consertado no duelo de Persib Bandung vs PSMS Medan.

Leia também: Persyy vs Persible, Bojan Hodak quer ser dirigido por um árbitro estrangeiro porque …

Isso ocorre porque Persib e PSM são frequentemente encontrados na final da União. Este jogo é sempre interessante porque ambas as equipes têm seu próprio personagem, Persib Bandung, com belos jogos fascinados e PSMS Medan com jogos difíceis.

A primeira reunião de Persib Bandung com o PSMS Medan na partida final ocorreu nas Nações Unidas em 1966-1967. Naquela época, o Persib Bandung teve que reconhecer a superioridade do PSMS Medan com uma pontuação final de 2-0 e o Persib Bandung se tornou o segundo.

A rivalidade entre Persib Bandung e PSMS Medan continua. Eles se encontraram novamente na partida final do sindicato de 1983.

Na festa final da competição da primeira divisão PSSI de 1985, os jogadores estrelas de Adjat Sudradjat, de Persib Bandung, tentaram vingar a derrota na final anterior.

 Trets Butuan, defendendo PSMs contra a Persible Foto: Qualquer sessão de fotos/WYS

Mas ele falhou, Persib Bandung foi derrotado novamente pelo PSMS Medan, como antes de Maung Bandung perdendo os pênaltis novamente.

Os registros históricos ocorreram na final da União em 23 de fevereiro de 1985. O duelo de Persib vs

A partida final foi liderada por Jafar Umar e participou de quase 150.000 espectadores, onde a capacidade do Senayan Stadium (GBK), Yakarta, só podia acomodar 120.000 espectadores. O espectador de 150.000 está incluído no recorde mundial como o partido amador mais assistido.

Infelizmente, esse duelo do clássico Indonésia raramente ocorreu. Desde 2018, os PSMs devem ser relegados à Liga 2 e não podem retornar à Liga 1.