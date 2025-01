Não podemos esconder-nos das alterações climáticas: temos de parar de produzir petróleo e gás agora

Dos incêndios em Lahaina e Los Angeles às recentes inundações em Asheville, na Carolina do Norte, os desastres climáticos sem precedentes nos Estados Unidos têm várias coisas em comum. As comunidades não estão preparadas para isso, as pessoas insistem em viver em locais de risco e as cidades permitem-lhes fazê-lo em troca de receitas do imposto sobre a propriedade.

Contudo, o denominador mais perigoso são as alterações climáticas globais. Traz calor mortal, chuvas mais fortes, secas mais secas, épocas de incêndios florestais mais longas e oceanos mais quentes que transmitem a sua energia às tempestades. O mau tempo não é incomum, mas muitos dos eventos de hoje são mais extremos do que qualquer outro na memória ou na história registrada.

Há uma semelhança ainda mais profunda nesses eventos. O seu novo poder destrutivo é o resultado da utilização de combustíveis fósseis. A poluição por combustíveis inclui gases de efeito estufa que se acumulam na atmosfera e isolam a Terra, causando o aquecimento de sua superfície. Isso muda o clima.

As indústrias de combustíveis fósseis e os líderes governamentais que moldam a política energética nacional sabem disso. por pelo menos 50 anos. Não existem soluções técnicas rentáveis ​​em toda a cadeia de valor dos combustíveis. A única solução infalível é orientar os Estados Unidos e outras nações para recursos energéticos limpos.

Não seria a primeira vez que alcançaríamos uma grande transição energética. Caso contrário, os nossos carros funcionariam com óleo de baleia ou madeira.

Os combustíveis fósseis dominaram a economia mundial durante quase 150 anos. ainda fornece mais de 80 por cento da energia americana e global, embora os cientistas tenham demonstrado a ligação causal entre os combustíveis fósseis e as alterações climáticas há gerações. A ciência atual mostra um clima catastrófico vai ficar muito pior – tornando-se mesmo irreversível – se não deixarmos de utilizar estes combustíveis. No entanto, muitos líderes eleitos estão orgulhosos de que os Estados Unidos produzam mais petróleo e gás do que qualquer outra nação, e o novo presidente promete que o faremos. produzir ainda mais.

Quer queimemos petróleo, gás e carvão aqui ou os exportemos para outros lugares, os desastres resultantes são muito piores para as famílias que estão menos preparadas para lidar com eles, menos capazes de os pagar e menos responsáveis ​​por causá-los. Contudo, a atitude predominante entre muitos CEO e decisores políticos é que o único objectivo das empresas é obter lucro, independentemente dos custos sociais e ambientais.

Nesta visão, incêndios, inundações, temperaturas mortais, aumento dos oceanos, secas devastadoras, pressões insustentáveis ​​sobre os gastos públicos, destruição de propriedades não seguráveis ​​e aumento dos preços ao consumidor são todos atribuídos a “inflação climática“são simplesmente o custo de fazer negócios. As empresas petrolíferas e os seus credores e acionistas não estão preocupados com os danos colaterais porque não pagam por eles. Assim, oito das maiores empresas de petróleo e gás estão “não conseguir alinhar” com o acordo de Paris, colocando o mundo numa trajetória muito além dos seus limites.

É cada vez mais evidente que esta especulação é um crime contra a humanidade, um crime moral, mesmo que ainda não esteja codificado numa lei ou tratado.

A culpa não é apenas dos produtores de combustível; São também os financiadores e investidores que os permitem. Pela última contagem, os maiores bancos do mundo forneceram ao sector dos combustíveis fósseis quase 7 bilhões de dólares desde que os governos adotaram o acordo climático de Paris em 2015.

No entanto, as responsabilidades legais estão evoluindo. Ele Tribunal Internacional de Justiça está a considerar alegações de nações vulneráveis ​​de que a produção de combustíveis fósseis viola o direito internacional. Quando o tribunal pediu ao governo dos EUA que respondesse, nossos advogados apontaram que nenhuma lei ou tratado obriga qualquer nação a parar de produzir combustíveis fósseis. Eles não abordaram a questão moral.

É evidente que a indústria e os seus facilitadores não mudarão voluntariamente. Você tem que forçá-los. Existem várias maneiras de começar.

O litígio é um deles. Crianças em vários estados e países processaram governos por colocarem em perigo o seu futuro ao subsidiarem combustíveis fósseis. Cidades e estados processaram grandes empresas de petróleo e gás por danos climáticos. Ele o número de ações judiciais quase triplicou na última década. Contudo, embora se diga que as grandes companhias petrolíferas são responsáveis ​​pela bilhões de dólares Em termos de danos causados ​​a habitações, infra-estruturas e meios de subsistência, nenhum tribunal forçou a indústria a pagar.

As forças de mercado são outra opção. Podem incentivar os consumidores a ajudar na transição energética.

O primeiro passo é os Estados Unidos e outros governos deixarem de subsidiar os combustíveis fósseis. Em vez de, 177 nações mais do que duplicaram os seus subsídios diretos entre 2020 e 2022.

O segundo passo é fazer com que os preços da energia reflitam os custos sociais e ambientais dos combustíveis fósseis. No último relatório, 40 países e 25 jurisdições subnacionais Eles adicionaram um preço de carbono aos combustíveis. O Congresso dos EUA não conseguiu fazê-lo, mas dois programas regionais de comércio de carbono representando 12 estados Eles estão operando nos Estados Unidos. Outros estados podem se juntar a eles.

Em seguida, o Congresso deveria proteger os 370 mil milhões de dólares em incentivos à energia limpa na Lei de Redução da Inflação. Donald Trump quer o dinheiro para expandir os incentivos fiscais que ele favorecer os americanos mais ricos. A Comissão de Formas e Meios da Câmara chama os incentivos à energia limpa de “bem-estar empresarial verde”, ignorando que a indústria petrolífera tem recebido incentivos fiscais há mais de um século. A diferença é que os subsídios às energias fósseis aceleram as alterações climáticas, enquanto os subsídios às energias limpas ajudam a travá-las.

Além disso, os eleitores deveriam pressionar o Congresso para reduzir a influência do dinheiro corporativo nas eleições. A indústria de petróleo e gás gastou um período impressionante US$ 220 milhões para influenciar as eleições de 2024, graças ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, isto é suborno legalizado de funcionários eleitos.

Finalmente, a opção nuclear consiste em o governo dos EUA assumir o controlo das grandes empresas petrolíferas para fazer o que a indústria não faz: empreender uma transição humana, equitativa e ordenada para a energia limpa. Com anos de mentiras, ofuscação, lavagem verde, intimidação e tráfico, a indústria mostrou que não é confiável para ajudar a descarbonizar a economia. O governo nacionalizou várias indústrias para salvá-las do colapso. Agora é a sociedade que é grande demais para falhar.

É provável que nenhuma destas opções tenha força com um presidente que afirma que o aquecimento global é uma farsa e com um Congresso controlado pelos republicanos que actua como uma subsidiária pública das grandes petrolíferas. Entre agora e as eleições intercalares de 2026, os activistas climáticos devem colaborar numa campanha agressiva para educar os eleitores sobre a ligação entre os combustíveis fósseis e os desastres climáticos, e a realidade de que as suas comunidades poderão ser as próximas.

Não há lugar para fugir e esconder-se das alterações climáticas. A última avaliação científica do governo é que os impactos climáticos “já estão poderoso e piorando em todas as regiões dos Estados Unidos.” E sem cortes profundos na poluição por combustíveis fósseis, “os graves riscos climáticos para os Estados Unidos continuarão a aumentar”.

Deveríamos ter ouvido no passado. Mereceremos o que receberemos se não ouvirmos agora.

Guilherme BeckerEle é o ex-diretor regional do Departamento de Energia dos EUA e autor de vários livros sobre mudanças climáticas e política nacional para desastres, incluindo “Plano de ação de 100 dias para salvar o planeta” e “Os riachos aumentarão: as pessoas coexistirão com as inundações.”

