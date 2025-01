Não se sentindo ajudado quando está em apuros, Fico Fachriza ameaça expor a desgraça do dinheiro de Juicy Luicy

Jacarta – O imperador Julian, também conhecido como Uan Juicy Luicy, é agora alvo da ira de Fico Fachriza. O problema das supostas mentiras nas dívidas e contas a receber ainda não está resolvido, Fico Fachriza ainda desabafou a sua raiva contra o vocalista do Juicy Luicy por não aceitar sentir-se tão acuado.

Leia também: Emocionante, Fico Fachriza expressa sua frustração com dinheiro Juicy Luicy: Não há necessidade de pegar onda assim!

Fico Fachriza ameaçou novamente Uan, dizendo-lhe que também tinha um segredo sobre a desgraça do cantor que estava bem guardado. Fico Fachriza questionou se seria necessário revelar este infortúnio para que o Dinheiro sentisse um efeito dissuasor.

“É verdade que não guardo a sua desgraça? É necessário que eu a divulgue? Não preciso disso”, disse Fico Fachriza, citando o seu vídeo no Instagram, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025.

Leia também: Mais popular: Dinar Candy transfere dinheiro para Fico Fachriza, Ahmad Dhani chama Alyssa Daguise de a mulher mais bonita

Sem deixar claro a que desgraça se referia, Fico Fachriza apenas mencionou um dos momentos em que ainda namorava Uan. No passado, Fico Fachriza admitiu que tinha vindo para Bandung com uma mulher e depois conheceu Uan. Acredita-se que o próximo incidente será o ás de Fico Fachriza se ele quiser expor a feiúra de Uan Juicy Luiciy.

“Eu não espalhei sua vergonha, por que você me encurrala tanto agora?” Disse Fico Fachriza.

Leia também: Mais popular: a reação de Pratiwi Noviyanthi depois que Farhat Abbas ligou para ani-ani, para a triste história de Fico Fachriza

O aborrecimento de Fico Fachriza começou com os comentários de Uan Juicy Luicy que parecia sentir que tinha feito o mesmo que Kiki TBA, ou seja, transferir uma certa quantia de dinheiro para Fico Fachriza. O comediante enfatizou que os dois não podem ser equiparados, porque Kiki claramente deu algum dinheiro para si mesma por preocupação, enquanto o dinheiro não estava lá quando ela precisava.

“Kiki foi transferido para mim, você não. Então não compare. Kiki é a típica pessoa respeitosa, enquanto você não é o típico amigo que responde a um amigo quando ele está passando por um momento difícil”, disse Fico Fachriza. .

Na verdade, Fico Fachriza sente que é amigo de Uan Juicy Luciy há muito tempo, mesmo quando o seu nome não era tão popular como é agora. Fico Fachriza sente que contribuiu muito durante a carreira de Uan no mundo do entretenimento, chegando a presenteá-lo com refeições e comprando para Uan suas necessidades diárias.

Mas agora, quando Fico Fachriza precisa de ajuda com dinheiro, ele sente que Money está relutante em procurá-lo. Com isso, a amizade que existia desde 2015 começou a ruir.

“Até onde eu sei, desde 2015-2016 somos amigos, estávamos no Panas Dalam, já que o Juicy Luciy não tinha muitos palcos, tocamos”, disse Fico Fachriza.

“Você bebe, você come, você come, você fuma, eu nunca tive problema com isso. Mas por que agora, quando eu tenho um problema, você pula na onda?” ele acrescentou.