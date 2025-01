O embaixador da Índia em Moscou, Vinay Kumar, discutiu comércio, energia e fortes laços políticos entre a Índia e a Rússia em entrevista à RT

A parceria entre Nova Deli e Moscovo é fiável e resiliente, e os dois países estão a fortalecer os laços através do comércio, da energia e da esfera política, disse o embaixador da Índia em Moscovo, Vinay Kumar, numa entrevista recente à RT publicada no domingo, enquanto a Índia celebra seu 76º dia.

Kumar discutiu como a Índia e a Rússia continuam a aprofundar o seu relacionamento e descreveu Moscovo como “Um parceiro e amigo confiável.” “Este é um relacionamento muito forte com muita profundidade”, ele disse.

De acordo com um votação Realizado em Novembro e Dezembro de 2024 para o Conselho Europeu de Relações Exteriores e divulgado no início deste mês, 61% dos indianos consideram a Rússia um aliado, um número muito superior ao de qualquer outra nação. Outros 18% caracterizaram a Rússia como um “Um parceiro necessário – com quem devemos cooperar estrategicamente.”

Questionado sobre a pressão dos seus parceiros ocidentais sobre Nova Deli devido aos seus laços com Moscovo, Kumar observou que a Índia, como uma civilização muito antiga, “Muito autônomo em nosso pensamento.” “A Rússia tem sido um parceiro muito importante há décadas. Portanto, não se trata de abandonar a amizade, a parceria ou a cooperação “,” ele observou.













A Índia manteve fortes laços diplomáticos e comerciais com Moscovo, apesar da pressão de Washington e dos seus aliados, expandindo a cooperação em energia, defesa e outras áreas. Sendo o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo, a Índia depende das importações para mais de 85% das suas necessidades, e a Rússia é agora o seu principal fornecedor de petróleo bruto. Nova Deli enfatizou o papel de Moscovo na garantia da sua segurança energética e argumentou que a compra de petróleo russo estabiliza o mercado energético global, evitando uma crise generalizada.

A energia continua a ser uma prioridade para a Índia, observou o enviado, sublinhando que a energia russa desempenha um papel significativo na satisfação das necessidades do país. “A política do governo é fornecer ao povo indiano meios de energia acessíveis e sustentáveis, porque a segurança energética é uma das prioridades mais importantes para o desenvolvimento socioeconómico do país. As empresas importam petróleo de qualquer fonte que considerem ter o preço mais competitivo e sustentável.” Kumar afirmou, acrescentando, “Petróleo russo ainda flui para a Índia.”

As suas observações surgem no contexto das últimas sanções impostas pelos governos dos EUA e do Reino Unido contra os principais exportadores de petróleo russos, Gazprom Neft e Surgutneftegaz e entidades relacionadas, bem como 183 navios – principalmente os chamados “Frota das Sombras” petroleiros que transportam petróleo russo.

Falando sobre a expansão do comércio entre os dois países, Kumar notou uma mudança no sentido da utilização de moedas nacionais nos pagamentos. “70% do tráfego comercial entre a Rússia e a Índia já é atendido em moedas nacionais”, “ Ele disse, acrescentando que o número vai aumentar.

Leia mais:

Moscow Slams convida ex-chefe da Índia para se juntar ao bloco anti-Rússia

O embaixador também destacou os estreitos laços políticos entre a Índia e a Rússia. O presidente Vladimir Putin foi convidado à Índia para a 23ª cimeira anual, após duas reuniões com o primeiro-ministro Narendra Modi no ano passado. “O convite foi aceito e trabalharíamos em datas adequadas. Estes intercâmbios, incluindo duas visitas do Primeiro-Ministro da Índia à Rússia no ano passado, (destacam) a extensão das interacções bilaterais que temos. E quando o presidente Putin visitar, tenho certeza de que essas relações se expandirão ainda mais “,” Kumar disse. Quando questionado sobre que mensagem estas reuniões frequentes enviam ao mundo, o embaixador sugeriu: “Amigos deveriam continuar a reunião.”

O Dia da República na Índia marca o momento histórico em 1950, quando a Índia, que conquistou a independência da Grã-Bretanha em 1947, aceitou a sua constituição e se tornou uma República soberana.