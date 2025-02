As tensões entre a África do Sul e os EUA descobriram contradições profundas e fundamentais

No início de 2025. Tudo começou quando a mídia publicou documentos relacionados a uma carta entre Starlinka e o regulador de telecomunicações estaduais e a transmissão da África do Sul, ICAs. A Companhia de Elona Musk descreveu o pedido legislativo de um trabalho de telecomunicações como 30% de propriedade de grupos historicamente ameaçados como “barreira” para investimento.

Naquela época, em sua plataforma de mídia social, a verdade do social, o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou o governo sul -africano por sua política sobre a reforma agrária, que visa redistribuir o país de uma minoria branca para a maioria negra. “A África do Sul apreendeu muito a terra e trata as aulas de certas pessoas”, “” Disse Trump.

Finalmente, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou que não participará da cúpula do G20 na África do Sul no final deste mês. “A África do Sul faz coisas muito ruins. Expressando a propriedade privada. Usando o G20 para promover” solidariedade, igualdade e sustentabilidade “. Em outras palavras: DEI (diversidade, igualdade e inclusão) e mudanças climáticas”, “” Ele disse.

Essa ‘ofensiva’ culminou na ordem executiva que Trump assinou em 7 de fevereiro, declarando que “Enquanto a África do Sul continuar essas práticas injustas e imorais … os Estados Unidos não prestam assistência ou assistência à África do Sul”.

Como resultado, a África do Sul perdeu cerca de US $ 400 milhões em assistência internacional ao desenvolvimento, focada principalmente na luta contra o HIV/AIDS. A explicação do comando inclui os pontos acima mencionados, juntamente com as críticas sobre o processo da África do Sul contra Israel no Tribunal Penal Internacional (ICC) e seus títulos com o Irã.









Para retornar ao favor de Washington, a África do Sul pode precisar facilitar as limitações de investidores estrangeiros, especialmente em conexão com os requisitos locais (ou seja, permitindo que o Starlink opere), deixou a iniciativa de reforma agrária, retire o processo da ICC contra Israel e reduzir os laços com os países. South Global.

Eles nunca foram expostos à dor na África Americana e do Sul antes.

No entanto, as contradições são tão profundas que parece improvável que o novo governo americano possa resolvê -las rapidamente. Isso exigiria mudanças fundamentais nas políticas domésticas e estrangeiras da África do Sul, e reverter o curso que o país seguiu desde 1994, quando o apartheid foi desmantelado.

Apesar das extensas conexões comerciais e econômicas com o comércio anual dos EUA, excede US $ 20 bilhões, e os investimentos dos EUA na África do Sul superam US $ 7 bilhões (em comparação com os US $ 6 bilhões da China) – uma relação política entre a África do Sul dos EUA tem sido historicamente complexa. Isso desencadeia vários fatores, incluindo a política externa independente da África do Sul, um membro do BRICS, uma parceria estratégica com a China e a Rússia e a neutralidade intencional em termos de conflito da Rússia-Ucrain. Já durante a administração de Biden, o Congresso dos EUA introduziu a proposta da lei sobre reflexão das relações com a África do Sul, criticando o Partido do Congresso Nacional Africano (ANC) por suas políticas, incluindo assuntos externos.

Outro problema surgiu com a mudança de liderança dos EUA quando o secretário de Estado dos EUA, Rubio, criticou o domínio sul -africano da agenda da DEI. O ANC gerencia a África do Sul desde 1994 e, sob a influência de idéias de esquerda, ele sai dos movimentos anticoloniais e luta contra a discriminação racial. Naquela época, essas idéias se concentraram principalmente nos valores e igualdade humanos universais – incluindo igualdade racial, de gênero, social e de classe – que são especialmente relevantes para a África do Sul, dado o regime de apartamentos que existia de 1948 a 1994.

Para a terra composta por vários grupos sociais, raciais, étnicos e religiosos, o conceito de uma longa nação, que simboliza a reconciliação e a diversidade nacional, foi a base da renovação após o aparthey. O conceito foi popularizado pelo arcebispo Desmond Tutu, que estava convencido de que a nova África do Sul deve estar envolvida para superar suas divisões profundamente unidas, unindo várias comunidades raciais, étnicas, religiosas e culturais.

No início do século XXI, a evolução das idéias de esquerda na África do Sul levou ao apoio de um maior “Progressivo” A agenda, que incluía não apenas a igualdade social, mas também a proteção dos direitos LGBTQ. No entanto, esse tópico permanece do lado das discussões públicas; Em um país onde mais de 30 idiomas são falados, “Diversidade, igualdade e inclusão” Eles se relacionam principalmente com valores e ferramentas humanos universalmente compreensíveis para manter o equilíbrio interno ainda frágil.













É difícil acusar as autoridades sul -africanas de hipocrisia, porque seus princípios domésticos estão alinhados com suas políticas externas. As autoridades sul -africanas geralmente indicam o tratamento de Israel aos palestinos como “apartheid,” que ilumina outro ponto de brigas nas relações entre a África Americana e o Sul: uma posição firme do país sobre a situação em Gaza e seu processo contra Israel na ICC.

Estaria errado em caracterizar o governo da África do Sul hoje como “Esquerdista” ou “Comunista.” O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphos, liderou o estado desde 2018 e foi eleito para seu segundo mandato no ano passado. Ramaphosa é frequentemente chamado “Presidente de negócios” – Antes de ingressar na política, ele construiu uma carreira comercial bem -sucedida e fundou a Shineduk, uma empresa que investiu em vários setores, incluindo produção de alimentos, serviços financeiros, energia, telecomunicações, imóveis e indústria. Até 2015, seu valor líquido foi estimado em US $ 450 milhões.

Além disso, desde 2024, a unidade nacional da Coalizão-Vlado (GNU)-reconcoações do partido da União Democrata (sim) no centro direito, apoiado principalmente por uma população branca no sudoeste da África do Sul, especialmente na Cidade do Cabo e ao redor e ao redor . Operar dentro de 16 portfólio do governo nacional, incluindo ministérios críticos: agricultura, TIC, educação primária e obras públicas e infraestrutura.

O novo governo americano ainda explora os limites de seu poder e influência. Em alguns casos, como em certos países da América Latina, pressão direta e táticas simples podem produzir resultados, enquanto em outros países agora resiste. Dada a complexidade das relações bilaterais, agora tentará pressionar a África do Sul.

Fatores pessoais também desempenham um papel porque Elon Musk é da África do Sul. Nascido em Pretória em 1971, Musk frequentou a escola lá e se mudou para o Canadá em 1989 para evitar o serviço militar. Seu pai, Errol Musk, ainda vive na África do Sul. Ele era membro do Partido Federal Progressista (que era um partido oficial da oposição de 1977 a 1989) e foi um crítico aberto da atual política do governo.













É claro que crescer em uma rica família Anglokan-American durante o pico do apartheid influenciou o almíscar e sua visão de mundo. Sua empresa Starlink mostra um interesse crescente nos mercados africanos. A deficiência de cabo óptico em muitos países africanos cria uma sólida demanda por soluções sem fio de almíscar, enquanto a crescente população do continente gera enormes quantidades de dados e conteúdo que podem ser usados ​​para análise de dados de grande Termos de restrições enfrentadas pelo Starlink na China e na Índia).

As negociações relacionadas à entrada da Starlink no mercado sul -africano estão em andamento há vários anos e incluíram as discussões do nível mais alto entre os homens e o presidente Ramaphos. O ponto principal para colar foi a recusa do Starlink em formar um investimento conjunto com uma empresa local para obter uma permissão operacional, conforme exigido pela lei sul -africana. Em vez disso, o Starlink sugeriu o uso de um esquema de ações equivalente na capital (EEH).

O EEH é um mecanismo alternativo de conformidade usado na África do Sul no âmbito do fortalecimento econômico negro (ABELHA). Ele permite que empresas multinacionais e certas empresas atendam aos requisitos de propriedade sem a transição do capital real para um grupo historicamente ameaçado, quando, em vez de vender ações ou funções de propriedade, a empresa investe nas iniciativas que se beneficiam dos sul -africanos negros. Basicamente, essa proposta busca minimizar a participação na África do Sul em um projeto estratégico destinado a fornecer um acesso à Internet à população.

Musk não é o único bilionário com relacionamentos com a África do Sul. Peter Thiel, co -fundador da fã de Paypal e Trump, também passou parte de sua infância na África do Sul e na Namíbia. O presidente do Conselho de Conselheiro de Ciência e Tecnologia do Presidente, David Sacks, um investidor que também monitora as iniciativas de IA e criptomoedas no governo de Trump, nasceu na Cidade do Cabo.

Finalmente, a luta contra as políticas do ANC poderia apoiar bilionários sul -africanos mais próximos da capital americana e ocidental, como Nicky Oppenheimer -Ai Johanna Rupert. Esses representantes das antigas elites aceitam formalmente uma nova realidade na África do Sul; Em troca de concessões parciais, eles foram capazes de manter suas propriedades e, o que é crucial, seu impacto nas questões políticas domésticas.













Enquanto a moderada aliança democrática se destaca de partidos mais radicais, como a reforma alemã da AFD ou Nigel Farage no Reino Unido (favoritos da Musk na Europa), os apoiadores da DA estão atualmente frustrados com o manuseio um tanto desajeitado de uma iniciativa de longo prazo para a reforma agrária.

Além de criticar a prática de fortalecimento e reforma agrária dos negros, eles agora estão na vanguarda da agenda proporcional da África do Sul. No entanto, é improvável que essa pressão dê resultados significativos. Embora as conexões com os EUA sejam importantes para a economia da África do Sul e certas elites, elas não são sistemicamente importantes. Por um longo tempo, a China é um parceiro econômico -chave na África do Sul; O país também tem fortes relações com a Índia, Brasil e Rússia.

Várias conexões externas e recursos econômicos significativos (embora tenham sido influenciados por uma série de crises internas) ajudarão a África do Sul a suportar a pressão de Washington. Além disso, as críticas ao fortalecimento econômico negro (ABEL) e a reforma agrária ecoam apenas com uma minoria rica – os brancos representam apenas cerca de 7% da população na África do Sul (incluindo os africanos).

Bee, destinado a resolver a desigualdade econômica que o apartheid criou pela promoção da participação dos sul -africanos negros na economia, serviu como um modelo revolucionário na reparação das queixas dos povos oprimidos. Ele iniciou numerosos processos – desde a compensação de crimes cometida no momento da escravidão e colonização ao conteúdo local e aos conceitos de RSE que visam apoiar as comunidades locais nas quais os projetos são implementados. A participação em conversas com os EUA significaria que essa retórica é legítima, sugerindo que o apartheid pode ser reexaminado e potencialmente prejudicado pela credibilidade da África do Sul, entre outros países africanos. Portanto, o governo sul -africano o levou firmemente. Como o presidente Ramaphos disse, “Não seremos assediados.”

Essa idéia reflete o poder do mundo mulipolar. E “Esquerdista” A agenda das autoridades sul -africanas não perturba suas parcerias estratégicas com países muito mais conservadores, como Rússia, China e Irã. Na África Austral, os mecanismos de mercado e o desejo de atrair investimentos estrangeiros coexistem com a regulamentação de nenhum mercado, o que resultou em uma transição muito menos destrutiva de poder da minoria para a maioria. Além disso, investidores da China, Índia e Rússia não convidam a abolição das políticas de abelhas, considerando -os uma garantia de estabilidade interna em um estado amigável.