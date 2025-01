Não, Sheinelle Jones não sairá do TODAY Show

Após sua súbita ausência, muitas pessoas começaram a especular que Sheinelle Jones poderia ser deixando o programa The TODAY da NBC. Em 2014, ela inicialmente fez parte da edição de fim de semana do Today como co-apresentadora e também contribuiu para o 3rd Hour Today. Ele dedicou vários anos de sua carreira à rede. Como resultado, muitos estão se perguntando se sua recente ausência em diversas ocasiões sinaliza o início de um novo capítulo em sua carreira.

Isso é tudo que você precisa saber.

Sheinelle Jones está saindo do programa TODAY?

Não, Sheinelle Jones não está saindo do The TODAY Show.

Rumores sobre a saída de Jones do The TODAY Show surgiram quando os fãs descobriram que ela estava inesperadamente desaparecida no segmento de segunda-feira de manhã da semana passada e desta semana. Devido às inúmeras mudanças de apresentador ocorrendo atualmente na rede, muitos estavam preocupados com seu futuro no programa.

Além disso, a última sexta-feira foi um grande dia para um dos co-apresentadores, Hoda Kutb, que se despediu oficialmente do programa. No entanto, o fato de Jones não ter aparecido para se despedir do colega pareceu incomodar muitos. Os fãs levaram redes sociais para expressar suas preocupações sobre a ausência recorrente de Jones.

Mas o assunto foi abordado no último dia de Kotb pelo meteorologista Al Roker do HOJE. Durante o segmento, ela indicou que estava de licença simplesmente mencionando que o locutor “está fora”. No entanto, a popular apresentadora ainda não disse nada sobre sua ausência mais recente do programa (via Estadista americano de Austin).

Rumores sobre sua saída surgiram antes, quando ele não apareceu no programa em novembro do ano passado. Naquela época, ela foi substituída por Savannah Sellers. Por enquanto, Jones não parece ter saído do programa, dada a sua site ainda a nomeia como “co-âncora da terceira hora do TODAY da NBC News e correspondente do meio da semana de HOJE”.