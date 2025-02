Não, Sister Wives não acabou: quando novos episódios da temporada 19 podem sair

Curioso para saber se a série de televisão de realidade Irmãs É oficialmente sobre? A série segue a vida de Kody, um homem casado com quatro esposas e dezoito filhos. Em suas vidas diárias, eles experimentam várias alegrias e desafios. No entanto, eles lidam com todos os problemas com a unidade e o amor. Com o final da temporada 19, parte 1 recentemente, os fãs estão ansiosos para saber quando podem ver episódios adicionais. Então, aqui estão os detalhes.

A irmã Sters Wives terminou ou haverá novos episódios?

Sister Wives Temporada 19 A parte 1 acabou. A série será retomada na primavera com a Parte 2.

Sister Wives Temporada 19 A parte 1 terminou com o episódio 20, intitulado “Para tudo o que há uma temporada”, que estreou em 2 de fevereiro no TLC. O episódio apresenta Christine, Janelle e David embarcam em uma viagem à Carolina do Norte.

Eles estão prontos para deixar Janelle em seu destino. No meio do caminho, eles param e vão para o bar, onde ele bebe seu primeiro tiro. Por outro lado, o futuro B&B de Meri é incerto. Kody e Robyn participam de uma conversa profunda com Aurora.

Após o final da temporada no meio da temporada, a série está atualmente em um intervalo e estreará episódios adicionais na primavera. O FTA ainda não confirmou a data e hora de lançamento exatas. Atualmente, o novo reality show de Alec Baldwin, os Baldwins, cuidou da programação usual da série. Portanto, existem possibilidades para a Parte 2 ser liberada quando os Baldwins acabam oficialmente, cancelando o cronograma para esposas irmãs.

Olhando para os padrões anteriores, é a segunda vez que a série dividiu seus episódios em duas partes. Anteriormente, aconteceu durante a 6ª temporada, que foi lançada originalmente em julho de 2013. Foi em um intervalo de meia temporada em setembro e retornou ao TLC em dezembro de 2013. Se a temporada atual seguir um padrão semelhante, os novos episódios podem estar esperando em Algum ponto de abril ou maio de 2025. O TLC ainda não confirmou isso.